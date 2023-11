Comment accéder à la fonction de zoom caché et à l'affichage vocal sur Amazon Fire Stick

Si vous possédez un Amazon Fire Stick, il existe certaines fonctionnalités cachées dont vous n'êtes peut-être pas au courant. En plus de donner accès à un monde de divertissement, la Fire TV offre également des options d'accessibilité utiles aux utilisateurs. L'une de ces fonctionnalités est la loupe d'écran, qui vous permet de zoomer sur votre écran.

Pour activer la fonction de zoom, suivez ces étapes simples :

1. Accédez à l'application Paramètres sur votre Amazon Fire TV et sélectionnez Accessibilité.

2. Appuyez simultanément sur les boutons Précédent et Avance rapide de votre télécommande pendant environ cinq secondes.

3. Une fois activé, vous pouvez zoomer en appuyant sur les boutons Menu et Avance rapide. Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur Menu et Rewind.

4. Si vous souhaitez changer la direction du zoom, appuyez sur Menu puis sur les boutons correspondants Haut, Bas, Gauche ou Droite.

Il est important de noter que la fonction de zoom peut ne pas fonctionner avec tout le contenu vidéo. Selon Amazon, « la plupart des contenus vidéo ne sont pas compatibles avec la fonction zoom ».

Une autre fonctionnalité d'accessibilité intéressante offerte par Amazon Fire Stick est Voice View. Cette fonctionnalité permet à une voix virtuelle de lire ce qui se passe à l'écran, permettant ainsi aux utilisateurs malvoyants de naviguer plus facilement sur leur appareil.

Pour activer Voice View, procédez comme suit :

1. Localisez le bouton Menu et le bouton Retour sur votre télécommande Amazon Fire Stick.

2. Appuyez simultanément sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pendant environ cinq secondes.

3. Vous entendrez « VoiceView Ready » une fois la fonction activée.

Ces fonctionnalités cachées sur Amazon Fire Stick peuvent offrir une expérience plus inclusive et conviviale à tous les utilisateurs, quels que soient leurs besoins en matière d'accessibilité. Que vous ayez besoin de zoomer sur votre écran ou de vous laisser guider par une voix virtuelle à travers l'interface, ces options garantissent que chacun peut profiter pleinement de son Fire Stick.

Foire aux Questions

Q : Puis-je utiliser la fonction de zoom avec n'importe quel contenu vidéo ?

R : Non, la fonction de zoom peut ne pas être compatible avec tous les contenus vidéo.

Q : Comment puis-je effectuer un zoom avant et arrière à l'aide de la fonction de zoom ?

R : Pour zoomer, appuyez sur Menu et Avance rapide. Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur Menu et Rewind.

Q : Comment puis-je activer Voice View ?

R : Appuyez simultanément sur les boutons Menu et Retour et maintenez-les enfoncés pendant environ cinq secondes pour activer Voice View.

Q : Voice View est-il disponible sur tous les appareils Amazon Fire Stick ?

R : Oui, Voice View est une fonctionnalité disponible sur tous les appareils Amazon Fire Stick.