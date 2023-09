Le « théorème sans cheveux » des trous noirs est-il remis en question par une théorie alternative de la gravité ?

Un récent article non publié suggère que le « théorème sans cheveux » des trous noirs, largement accepté, pourrait ne pas être vrai si une théorie alternative de la gravité appelée formulation téléparallèle est correcte. Le théorème sans cheveux simplifie notre compréhension des trous noirs en affirmant que la masse, la charge électrique et la rotation d'un trou noir contiennent toutes les informations nécessaires à son sujet. Cependant, cette nouvelle théorie remet en question cette notion et pourrait potentiellement compliquer notre étude des trous noirs. D’un autre côté, cela pourrait également offrir aux physiciens une nouvelle perspective et une compréhension plus approfondie des trous noirs.

Le théorème sans cheveux implique que toute information sur la matière avalée par un trou noir est perdue une fois que le trou noir émet des ondes gravitationnelles ou de la lumière. Selon ce théorème, les trous noirs semblent identiques aux observateurs externes, quelle que soit leur histoire ou leur composition. Le terme « cheveux » est une métaphore décrivant les informations perdues au-delà de l'horizon des événements du trou noir.

Bien que le théorème de l’absence de poils soit largement accepté, certains physiciens continuent de le remettre en question et de chercher des preuves contre lui. Les auteurs de l'article non publié ont exploré les implications de la formulation téléparallèle de la gravité d'Einstein-Gauss-Bonnet, une théorie alternative à la relativité générale. Cette théorie décrit la gravité en utilisant la torsion plutôt que la courbure.

Les auteurs ont découvert que suivre cette voie alternative les conduisait à des solutions « poilues » de trous noirs. Ces trous noirs poilus impliquent des champs scalaires en dehors de l’horizon des événements, fournissant des informations supplémentaires sur l’intérieur du trou noir. Par exemple, un rayonnement gravitationnel pourrait être émis. Bien que cela ne soit pas totalement sans précédent dans les théories modifiées de la gravité, cela remet en question la simplicité du théorème de l’absence de cheveux.

Cet article, bien qu'il n'ait pas encore été évalué par des pairs, met en lumière l'exploration en cours de théories alternatives de la gravité et leurs implications pour l'étude des trous noirs. Bien que la relativité générale reste la théorie la plus largement acceptée, les scientifiques continuent de rechercher des alternatives pour mieux comprendre les complexités de l'univers.

Sources : article non publié sur la formulation téléparallèle de la gravité, théorème sans cheveux, relativité générale