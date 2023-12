AlphaCode 2 de Google obtient des résultats impressionnants dans les concours de programmation

Un nouveau modèle de génération de code développé par Google, connu sous le nom d'AlphaCode 2, a fait ses débuts publics et aurait obtenu des résultats exceptionnellement bons lors de concours de programmation. Le modèle, alimenté par le système Gemini Pro de Google, a obtenu un score supérieur au 99.5 centile des participants aux concours de programmation en ligne. Cette réussite démontre les capacités améliorées de résolution de problèmes du modèle, qui a été affiné à l'aide d'un ensemble de données contenant 15,000 30 problèmes issus de CodeForces et XNUMX millions d'échantillons de code écrits par des humains.

Lorsqu'il a été testé sur 77 problèmes lors de 12 concours CodeForces, AlphaCode 2 a réussi à en résoudre 43 pour cent, dépassant les performances du système AlphaCode précédent de 25 pour cent. Les chercheurs estiment qu’AlphaCode 2 se situe en moyenne au 85e centile dans les classements des compétitions. Cependant, il est important de noter que les conditions de compétition entre la machine et les humains étaient différentes. AlphaCode 2 a l'avantage de pouvoir proposer jusqu'à dix solutions différentes pour chaque problème, augmentant ainsi ses chances de marquer des points.

AlphaCode 2 fonctionne différemment des programmeurs biologiques, car il génère environ un million d'échantillons de code pour un problème donné. Ces échantillons sont ensuite filtrés pour éliminer les solutions non pertinentes ou incorrectes. Un algorithme de clustering est utilisé pour regrouper les programmes restants et la solution la mieux classée de chaque groupe est soumise.

Bien que les résultats d'AlphaCode 2 soient impressionnants, il reste encore du travail à faire avant que les systèmes puissent égaler les performances des meilleurs codeurs humains. Le modèle repose en grande partie sur des essais et des erreurs et nécessite beaucoup de calculs, ce qui rend son fonctionnement à grande échelle coûteux. Néanmoins, AlphaCode 2 représente une amélioration significative par rapport à son prédécesseur et est plus de 10,000 XNUMX fois plus efficace en matière d’échantillons.

Pour l’avenir, Google DeepMind vise à développer un modèle d’écriture de code encore plus puissant à l’aide de Gemini Ultra. L’équipe espère mettre ces capacités à la disposition des développeurs, en envisageant un avenir dans lequel des modèles d’IA hautement performants serviront d’outils collaboratifs pour les programmeurs, les aidant à résoudre les problèmes et à les mettre en œuvre.

