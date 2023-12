Alphabet fait un bond en avant lors du lancement d'un modèle d'IA révolutionnaire

By

Alphabet, la société mère de Google, a connu une hausse de près de 5 % de la valeur de ses actions avec le lancement très attendu de son nouveau modèle d'intelligence artificielle, Gemini. Ce système d’IA révolutionnaire devrait remodeler le paysage de la recherche et de l’innovation en IA et aider Alphabet à retrouver sa position de leader dans le domaine.

Gemini possède des capacités remarquables qui ont surpassé celles de son concurrent, ChatGPT d'OpenAI, soutenu par Microsoft. Non seulement il est plus rapide, mais il peut également traiter diverses formes de médias, notamment la vidéo, l'audio et le texte. Alphabet a développé trois versions différentes de Gemini, chacune spécialement conçue pour utiliser différentes capacités de puissance de traitement.

Ce développement innovant d'Alphabet répond aux préoccupations des investisseurs concernant l'innovation en matière d'IA générative et les coûts élevés associés à l'exécution de modèles avancés. Les analystes de JP Morgan soulignent que la polyvalence de Gemini en termes de tailles de modèles aidera à surmonter ces obstacles, attirant ainsi davantage d'utilisateurs et de développeurs.

La réponse positive du marché à Gemini contraste fortement avec le précédent revers d'Alphabet plus tôt cette année, lorsque son chatbot Bard a partagé des informations inexactes dans une vidéo promotionnelle, entraînant une vente importante des actions d'Alphabet.

La sortie de Gemini arrive à point nommé, car les utilisateurs d'OpenAI/ChatGPT ont exprimé leur mécontentement face aux récentes mises à jour de la famille de modèles GPT, suggérant une baisse de la qualité des résultats. Les analystes de Macquarie soulignent que si Google propose effectivement un modèle supérieur à GPT-4, cela pourrait considérablement rallier le soutien des utilisateurs et des développeurs aux offres d'IA de Google.

En prévision du succès de Gemini, Alphabet prévoit d'intégrer certaines de ses avancées technologiques dans son chatbot Bard. La société vise à déployer une version améliorée de Gemini via Bard début 2023.

Ce modèle d'IA révolutionnaire démontre l'engagement d'Alphabet à reconquérir sa position dans la course à l'IA. Alors que Microsoft a pris la tête des revenus du cloud basés sur l'IA, Alphabet cherche à tirer parti de Gemini pour augmenter ses ventes basées sur l'IA. Microsoft s'est principalement concentré sur les grandes entreprises qui utilisent déjà ses services logiciels, tandis que Google a ciblé les startups, qui, selon les analystes, ont été prudentes dans leurs dépenses en raison des incertitudes économiques.

Alphabet et Microsoft ont enregistré des gains boursiers substantiels cette année, largement attribués au rallye induit par l'IA au sein de l'industrie technologique. Toutefois, les estimations de bénéfices prévisionnels d'Alphabet et la baisse du ratio cours/bénéfice suggèrent qu'il existe une marge de croissance supplémentaire.

Ken Mahoney, PDG de Mahoney Asset Management, reconnaît l'approche stratégique de Google en matière d'entrée sur le marché de l'IA, déclarant que son objectif est de fournir aux clients davantage de solutions et d'offres. Mahoney estime que Gemini contribuera grandement à la croissance d'Alphabet en attirant sa clientèle existante.

Avec le lancement de Gemini, Alphabet a fait une déclaration forte dans le domaine de l'IA, signalant sa détermination à montrer la voie dans l'avancement des technologies d'intelligence artificielle.

