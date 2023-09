Programmation des événements technologiques d'automne : à quoi s'attendre en septembre et octobre

Septembre et octobre sont des mois passionnants pour les passionnés de technologie, car des événements et des conférences majeurs ont lieu, présentant les dernières innovations et annonces dans divers secteurs. Jetons un coup d'œil à certains des événements à venir et à ce que nous pouvons en attendre.

Festival international du film de Toronto (TIFF)

Quand : du jeudi 7 septembre au dimanche 17 septembre

Où : Centre-ville de Toronto, Canada

Quoi : Le TIFF est un festival de films annuel qui met en avant des films internationaux et propose des projections, des conférences, des événements et des ateliers.

Pomme Wonderlust

Quand : mardi 12 septembre à 1 h HE / 10 h HP

Où : Apple Park, Cupertino, Californie

Quoi : L'événement très attendu d'Apple, Wonderlust, présentera la nouvelle gamme d'iPhone 15, qui aurait des ports USB-C au lieu de Lightning.

Salon de Detroit

Quand : du mercredi 13 septembre au dimanche 24 septembre

Où : Huntington Place Convention Center, Détroit, Michigan

Quoi : Le Salon de l'auto de Détroit, également connu sous le nom de Salon international de l'auto d'Amérique du Nord, rassemble des constructeurs automobiles et des experts de l'industrie pour présenter et discuter des dernières tendances automobiles et des nouveaux véhicules.

Événement sur les appareils et services Amazon

Quand : mercredi 20 septembre à 10 h HE

Où : Campus Amazon HQ2, Arlington, Virginie

Quoi : Amazon organise un événement sur invitation uniquement à son deuxième siège social, où ils devraient révéler de nouveaux appareils et services.

Événement spécial Microsoft

Quand : jeudi 21 septembre

Où : New York

Quoi : Microsoft organisera un « événement spécial » sur invitation uniquement, probablement axé sur les appareils Surface mis à jour et les progrès de l’IA.

Événement Code de Vox Media

Quand : du mardi 26 septembre au mercredi 27 septembre

Où : Le Ritz-Carlton, Laguna Niguel, Californie

Quoi : Code est un événement technologique qui rassemble des voix influentes du secteur. Cette année, il présente des conférenciers de renom tels que Linda Yaccarino, PDG de X/Twitter, Whitney Wolfe Herd, PDG de Bumble, Mary Barra, PDG de GM, et bien d'autres encore.

Ceci n'est qu'un aperçu de ce qui nous attend en septembre et octobre. D'autres événements, tels que Meta Connect, Made by Google et Samsung Developer Conference, se profilent également à l'horizon, promettant respectivement des annonces passionnantes et des informations sur la réalité virtuelle, les nouveaux appareils Google et les mises à jour de l'écosystème Galaxy de Samsung. À mesure que d'autres événements sont annoncés, restez à l'écoute des mises à jour sur The Verge.

