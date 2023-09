Les héros officiels d'Overwatch 2 révélés

Les développeurs d'Overwatch 2 ont enfin dévoilé l'âge officiel de tous les personnages du jeu, mettant ainsi fin à des années de spéculations de la part des fans. Le jeu de tir de héros de Blizzard a gagné en popularité non seulement pour son gameplay, mais également pour sa distribution de héros diversifiée et culturellement représentative.

Dans une récente mise à jour du site Web Play Overwatch, Blizzard a inclus les anniversaires et l'âge de tous les héros d'Overwatch 2. Les informations donnent un aperçu de l'histoire et de la chronologie de ces personnages emblématiques.

Étonnamment, le plus jeune personnage d’Overwatch 2 n’est pas un humain, mais le héros du tank Orisa, qui n’a que 1 an. Suivent de près Echo à 14 ans et Hammond à 16 ans. Parmi les héros humains, le plus jeune est Illari, un nouveau venu dans le jeu, actuellement âgé de 18 ans.

Il est intéressant de noter que certains héros ont des dates de naissance uniques. Junkrat, par exemple, est né un 29 février, jour bissextile qui n'arrive qu'une fois tous les quatre ans. Cela ajoute une couche supplémentaire d'unicité à son personnage.

De plus, il convient de noter que les héros suédois Torbjorn et Brigitte partagent un lien particulier, car ils sont nés à un jour d'intervalle l'un de l'autre. Torbjorn a 33 ans et 364 jours de plus que sa fille, ce qui souligne les liens familiaux au sein du récit du jeu.

Pour les fans désireux d’en savoir plus sur les anniversaires de tous les personnages d’Overwatch 2, le site Web Play Overwatch fournit un hub complet avec toutes les informations nécessaires.

Dans l'ensemble, cette mise à jour de Blizzard ajoute une autre couche de profondeur à l'histoire déjà riche d'Overwatch 2. Elle permet aux joueurs de mieux comprendre les personnages, leurs histoires et leur place dans l'univers du jeu.

