Nouveaux Pokémon et Shiny Locks dans le DLC Indigo Disk

Les dresseurs de Pokémon Écarlate et Violet peuvent désormais se lancer dans une aventure passionnante dans la région de Paldea, connue sous le nom d'Aera Zero, avec la sortie du DLC Indigo Disk. Cette extension introduit de nouveaux Pokémon et offre un aperçu des versions passées et futures de Pokémon légendaires tels qu'Entei, Raikou et Terrakion.

Parmi les nouveaux Pokémon inclus dans le DLC Indigo Disk figurent Archaludon, une évolution de Duraludon, et Hydrapple, une forme évoluée de Dipplin. Les entraîneurs rencontreront également Gouging Fire, une ancienne version Paradox d'Entei, et Raging Bolt, une ancienne version Paradox de Raikou. Iron Boulder et Iron Crown représentent respectivement les futures versions Paradox de Cobalion et Terrakion. De plus, les Terapagos apparaîtront sous forme terrestre et stellaire, offrant aux dresseurs des variations uniques à capturer. Pecharunt devrait également faire une apparition.

Bien que le DLC Indigo Disk offre une gamme de nouveaux Pokémon passionnants, il présente un inconvénient décevant. Les Pokémon légendaires présentés dans la bande-annonce finale du DLC Écarlate et Violet sont tous verrouillés brillants, ce qui signifie que les dresseurs n'auront pas l'occasion de rencontrer ces Pokémon sous leurs formes brillantes. Cela inclut des Pokémon légendaires populaires comme Articuno, Kyogre, Lugia et plus encore. L’incapacité de rencontrer des versions brillantes peut être une déception pour les passionnés de chasseurs de brillants.

Au fur et à mesure que les formateurs explorent le DLC Indigo Disk, ils peuvent avoir besoin de conseils supplémentaires.