Répondre aux questions de Lacey dans le DLC Pokémon Écarlate et Violet

Cet article fournit un guide étape par étape sur la façon de répondre aux questions de Lacey lors de l'essai Elite dans le DLC Indigo Disk pour Pokémon Écarlate et Violet. Ces questions constituent une partie importante du jeu et doivent recevoir une réponse correcte pour progresser.

Première question de Lacey : le stockage électrique de Pikachu

Lacey présentera Pikachu comme un Pokémon de type électrique connu pour produire de l'électricité. Elle demandera alors où Pikachu stocke son électricité. La bonne réponse est les joues de Pikachu.

Deuxième question de Lacey : le radar de Venonat

Lacey invoquera Venonat et mettra en évidence sa capacité à utiliser une partie spécifique du corps comme radar. Elle demandera de quelle partie du corps il s’agit. La bonne réponse est les yeux de Venonat.

Troisième question de Lacey : reconnaître la forme antique Sinistea

Lacey vous présentera les frères et sœurs Sinistea et vous expliquera qu'il est difficile de déterminer laquelle est la véritable forme antique. Elle vous demandera de choisir le bon. La bonne réponse est la tasse au milieu, car la véritable forme antique Sinistea peut être reconnue par une marque au fond de la tasse.

Quatrième question de Lacey : repérer le mineur rose

Lacey vous présentera différentes formes de Minior et vous demandera de trouver la rose. Chaque variante de Minior prendra sa forme de météore et changera de position, ce qui rendra la tâche un peu difficile. Cependant, vous devez garder un œil sur le Minior rose pour répondre correctement.

Cinquième question de Lacey : l'oreiller de couchage de Granbull

Pour la dernière question, Lacey présentera son propre Pokémon, Granbull, et demandera quelle partie du corps il utilise comme oreiller pour dormir. La bonne réponse est le ventre de Granbull.

Répondre correctement à toutes les questions de Lacey vous permettra de progresser dans l'essai Elite du DLC Indigo Disk de Pokémon Écarlate et Violet. Assurez-vous de prêter une attention particulière aux détails et de choisir les bonnes réponses pour relever ce défi.

