Découvrez les gnomes cachés dans Fortnite et boostez votre XP

Cherchez-vous la fortune et l’aventure dans le royaume de Fortnite ? Ne cherchez plus, car nous avons la clé pour débloquer des trésors cachés ! Les Gnomes cachés, petites créatures insaisissables qui parcourent la carte, sont à vous de trouver. Même s'il peut être facile de les manquer lorsque vous êtes pris dans le chaos d'une bataille, les découvrir vous apportera de grandes récompenses. Préparez-vous à une prime XP de 20,000 XNUMX pour chaque gnome collecté.

Les passionnés de Fortnite savent que chaque seconde compte dans la course contre les escouades et la tempête envahissante. Ces gnomes espiègles, bien que sournoisement cachés, peuvent être trouvés si vous savez où chercher. La clé de leur découverte réside dans la reconnaissance d’un « ! » blanc symbole qui apparaît au-dessus de leur tête lorsque vous êtes proche. Ce symbole vous guidera vers leurs cachettes.

Parcourez Junk Junction, où une statue de lama en tôle révèle un gnome à proximité. Dans le secteur sud de Pleasant Park, un autre gnome attend d'être découvert. Cherchez Risky Reels et derrière une camionnette bleu/vert, vous trouverez un gnome en train de savourer un dîner paisible. Aventurez-vous dans le labyrinthe de haies de Wailing Woods pour trouver un gnome enfermé dans une cage, impatient d'être libéré. Au Lonely Lodge, un gnome est assis calmement au bord de l'eau, inconscient du panneau d'interdiction de pêche. N'oubliez pas d'explorer le bord est de la falaise de Paradise Palm, où les gnomes font face à deux pierres tombales solennelles.

Pendant que votre odyssée continue, visitez la partie nord de Dusty Divot, où une île gonflable au milieu d'un étang sert également de sanctuaire aux gnomes. Au nord-est de Shift Shafts et à l’ouest de Salty Springs, un gnome repose la tête la première dans le sol. Partez en exploration souterraine pour découvrir une soirée thé cachée avec des ours en peluche, derrière un mur au cœur de Shift Shafts. Enfin, à la statue Moai de Greasy Grove, vous trouverez un gnome assis sur un fauteuil, vénéré par la population des ours en peluche.

N'oubliez pas qu'une fois qu'un gnome a été récupéré, il ne réapparaîtra pas. Gardez un œil attentif sur ces individus insaisissables et retrouvez-les avec l’utile « ! » symbole. L’expérience acquise grâce à ces trésors cachés vous propulsera sûrement vers la grandeur dans Fortnite. Alors préparez-vous, aventuriers, et lancez-vous dans une escapade de chasse aux gnomes pour réclamer à la fois gloire et XP !

FAQ:

1. Quel est le but de collecter des Gnomes cachés dans Fortnite ?

Collecter des gnomes cachés dans Fortnite vous accorde 20,000 XNUMX XP pour chaque gnome trouvé. C'est un excellent moyen d'augmenter vos points d'expérience et de progresser dans le jeu.

2. Comment puis-je localiser les Gnomes cachés ?

Lorsque vous êtes à proximité de l'emplacement d'un Gnome, un « ! » blanc apparaît. Le symbole apparaîtra au-dessus de sa tête. Gardez un œil sur ce symbole car il vous guidera vers la cachette du gnome.

3. Les Gnomes cachés réapparaissent-ils une fois récupérés ?

Non, une fois que vous avez récupéré un Gnome caché, il ne réapparaîtra pas. Une fois que vous aurez trouvé les 10 gnomes, vous n’aurez plus besoin de les rechercher.

4. Y a-t-il un ordre spécifique dans lequel je dois récupérer les Gnomes cachés ?

Non, vous pouvez récupérer les Gnomes cachés dans l'ordre de votre choix. Explorez différents endroits et trouvez les gnomes à votre rythme.