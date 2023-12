Le gouvernement saisit les économies d'un cireur de chaussures pendant son voyage

Résumé : Un cireur de chaussures de la Nouvelle-Orléans a vu ses économies saisies par le gouvernement lors d'un voyage de routine à l'intérieur du pays. Kermit Warren et son fils voyageaient pour acheter une dépanneuse lorsqu'ils ont été arrêtés par des agents de la DEA à l'aéroport. Malgré la preuve de leurs intentions et de la source de l'argent, la DEA a accusé Warren de se faire passer pour un policier à la retraite et a saisi les 28,000 XNUMX $ en espèces. Warren a passé un an à se battre pour récupérer son argent avec l'aide de l'Institute for Justice, une organisation à but non lucratif, et a finalement réussi. Cependant, cet incident met en lumière la pratique controversée de la confiscation des biens civils, dans laquelle les forces de l'ordre peuvent saisir de l'argent et des biens sans accuser le propriétaire d'un crime. Warren continue de lutter contre cette pratique pour s'assurer que cela n'arrive pas à d'autres.

Un voyageur perd toutes ses économies à cause des accusations du gouvernement

Un incident récent impliquant un cireur de chaussures à la Nouvelle-Orléans met en lumière la pratique troublante de la confiscation des biens civils. Kermit Warren, qui avait perdu son emploi en raison de la pandémie de COVID-19, et son fils ont décidé de se lancer dans le secteur du remorquage et du sauvetage. Cependant, leurs projets ont pris une tournure inattendue lorsque leur voyage intérieur s'est terminé et que le gouvernement a saisi leurs économies.

Warren et son fils étaient sur le point d'acheter une dépanneuse d'occasion lorsqu'ils ont été arrêtés par des agents de la DEA à l'aéroport. Bien qu'ils aient informé la TSA de leur importante somme d'argent, les agents ont accusé Warren de se faire passer pour un policier à la retraite. Les 28,000 XNUMX $ en espèces, qui comprenaient les économies durement gagnées de Warren, ont été saisis sans qu'aucune accusation ne soit portée contre lui.

Cet incident soulève des questions sur la pratique controversée de la confiscation des biens civils, selon laquelle les forces de l'ordre peuvent saisir de l'argent et des biens sans condamner le propriétaire pour un crime. Dans cette affaire, Warren était innocent, et pourtant son argent lui a été retiré sur la base de simples accusations.

Heureusement, Warren n'a pas abandonné et a demandé l'aide de l'Institute for Justice, une organisation à but non lucratif, qui a pris en charge son cas. Après avoir prouvé l'innocence de Warren et le but légitime de l'argent, les procureurs fédéraux ont rejeté l'affaire de confiscation et Warren a finalement récupéré son argent.

Même si l'histoire de Warren a eu un résultat positif, elle souligne la nécessité d'une réforme des lois sur la confiscation des biens civils. Des individus innocents ne devraient pas avoir à supporter le fardeau de prouver leur innocence et de lutter pour récupérer leurs biens saisis.

Warren reste déterminé à lutter contre la confiscation des biens civils, déterminé à empêcher que d'autres ne subissent la même injustice. Quant à la DEA, elle a décliné les demandes d’entretien et n’a pas répondu en fournissant les informations demandées. Cette enquête en cours menée par Atlanta News First soulève des inquiétudes quant à la transparence et à la responsabilité au sein des forces de l'ordre.