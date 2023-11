Genshin Impact 4.2 Livestream : à quoi s'attendre et comment utiliser les codes de diffusion en direct

By

Le très attendu livestream Genshin Impact 4.2 approche à grands pas, offrant aux joueurs un aperçu de ce qui les attend alors que le Voyageur se lance dans son voyage à travers la captivante région aquatique de Fontaine. L'enthousiasme monte parmi les fans alors qu'ils attendent avec impatience l'arrivée de l'Hydro Archon, Furina, dans la prochaine mise à jour 4.2. Pour adoucir l'affaire, le livestream présente également l'occasion idéale d'obtenir les derniers codes de livestream, offrant aux joueurs la possibilité d'acquérir des Primogems supplémentaires pour invoquer Furina et améliorer leur équipe.

En plus du nouveau contenu, les passionnés de Genshin Impact peuvent également s'attendre à une gamme de rediffusions mettant en vedette des personnages bien-aimés comme Ayato, Cyno et Baizhu. Si l’on en croit les fuites, les joueurs ne voudront pas manquer l’occasion d’ajouter ces personnages à leur collection avant de retourner dans les profondeurs du stockage.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de cet événement passionnant, nous avons compilé une liste des codes de diffusion en direct actuels qui seront diffusés lors du programme spécial 4.2. Il est important de noter que ces codes expirent généralement dans la journée, alors assurez-vous de saisir l'opportunité pendant que vous pouvez :

– VA97KJNF24UV : 100 Primogems et dix minerais d'amélioration mystique

– NTQP2KPEJMUH : 100 Primogems et cinq Hero's Wit

– 9T96KJNE2LVM : 100 Primogems et 50,000 XNUMX Mora

Une fois que vous avez obtenu les codes, les utiliser est un processus simple. Pour utiliser des codes dans le jeu, assurez-vous que votre rang aventure est d'au moins 10 et suivez ces étapes :

1. Lancez Genshin Impact.

2. Ouvrez le menu du jeu.

3. Sélectionnez « paramètres » puis « compte ».

4. Cliquez sur « Utiliser maintenant » et entrez le code.

5. Accédez à votre boîte aux lettres dans le jeu pour réclamer vos récompenses.

Vous pouvez également utiliser le site officiel d'échange miHoYo. Voici comment:

1. Rendez-vous sur le site de codes miHoYo.

2. Connectez-vous et sélectionnez votre région.

3. Entrez le code dans la case désignée et cliquez sur « échanger ».

4. Récupérez vos récompenses dans la boîte aux lettres du jeu.

Assurez-vous d'agir rapidement et saisissez l'opportunité d'améliorer votre expérience Genshin Impact avec ces codes de diffusion en direct. Bon jeu !

FAQ:

Q : Quand a lieu la diffusion en direct de Genshin Impact 4.2 ?

R : La date et l'heure exactes de la diffusion en direct n'ont pas encore été annoncées. Gardez un œil sur les chaînes officielles de Genshin Impact pour les mises à jour.

Q : Puis-je utiliser les codes de diffusion en direct si je suis en dessous du rang aventure 10 ?

R : Non, vous devez avoir au moins le rang Aventure 10 pour utiliser les codes.

Q : Combien de temps durent les codes de diffusion en direct ?

R : Les codes Livestream expirent généralement dans la journée, alors assurez-vous de les utiliser rapidement.

Q : Puis-je utiliser les codes sur n'importe quelle plateforme ?

R : Oui, les codes peuvent être utilisés sur toutes les plateformes prenant en charge Genshin Impact.

Q : Existe-t-il des restrictions sur l'utilisation des codes ?

R : Chaque code ne peut généralement être utilisé qu’une seule fois par compte.