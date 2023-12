Alfa Romeo annonce le lancement d'un SUV électrique, le Milano

Le constructeur automobile italien Alfa Romeo fait un pas en avant vers son objectif de devenir un constructeur automobile de luxe en livrant l’année prochaine son tout premier véhicule électrique à batterie. Alfa Romeo a connu son lot de défis au fil des années, mais est déterminée à faire son retour dans l'industrie automobile. Le PDG Jean-Philippe Imparato a récemment annoncé son intention de lancer un nouveau modèle chaque année de 2022 à 2026, avec pour objectif de passer au 2027 % électrique d'ici XNUMX.

Alors qu'Alfa Romeo a connu des retards dans son parcours d'électrification, principalement en raison du lancement de son hybride rechargeable Tonale sur le marché américain, la marque reste engagée dans sa transition vers la mobilité électrique. Dans le but de concurrencer des entreprises comme BMW sur le marché américain, Alfa Romeo se prépare à introduire des SUV électriques plus grands et plus luxueux. Le premier de ces SUV électriques fera ses débuts en Italie ce printemps et s'appellera Milano.

Comme son nom l'indique, la Milano rend hommage à la ville italienne de Milan, où Alfa Romeo a été fondée il y a plus d'un siècle. Le Milano marquera l'entrée d'Alfa Romeo sur le segment B, le plus grand segment de marché en Europe. Bien qu’il soit initialement lancé en tant que véhicule électrique à batterie, il est prévu d’introduire à l’avenir une version hybride à combustion. Cependant, le Milano sera probablement la dernière variante à combustion d'Alfa Romeo avant que la marque ne passe complètement aux véhicules électriques.

Jean-Philippe Imparato, PDG d'Alfa Romeo, a exprimé son enthousiasme pour le Milano et ce qu'il représente pour l'avenir de la marque. Il a déclaré que la Milano complète la gamme Alfa Romeo et sert de « bienvenue » aux fans fidèles d'Alfa Romeo, tout en offrant également une expérience sportive unique et un design italien à un nouveau public.

Pour l’avenir, Alfa Romeo a une vision claire de son pipeline de production. Les trois prochaines années seront cruciales pour la stratégie d'électrification de la marque, avec le lancement du SUV Milano prévu pour 2024. En 2025, Alfa Romeo prévoit de dévoiler son premier véhicule exclusivement alimenté à l'électricité, et d'ici 2027, la marque ambitionne d'avoir son gamme complète composée de véhicules 100% électriques.

Alors qu'Alfa Romeo annonce une augmentation de ses ventes mondiales pour 2023, tous les regards seront tournés vers les débuts de la Milano à Milan en avril 2024. Les passionnés et les clients potentiels sont impatients de voir ce qu'Alfa Romeo apportera avec sa première offre entièrement électrique. .