Alfa Romeo Milano : le prochain chapitre du parcours électrique du constructeur automobile

Alfa Romeo, le célèbre constructeur automobile italien, se prépare à entrer dans le monde des véhicules électriques avec son très attendu SUV, le Milano. La Milano devrait faire ses débuts en avril 2024, marquant une étape importante pour Alfa Romeo dans sa transition vers un constructeur de voitures électriques de luxe.

Nommé d'après la ville de Milan, où Alfa Romeo a été fondée il y a plus d'un siècle, le Milano représente un retour aux sources pour la marque et un clin d'œil à son héritage italien. Ce SUV entièrement électrique sera le premier du genre d'Alfa Romeo, répondant à la demande croissante de véhicules électrifiés sur le segment B du marché européen.

Alors que le Milano sera initialement proposé comme un véhicule purement électrique, une version hybride à combustion devrait suivre. Il s'agira de la dernière variante à combustion d'Alfa Romeo avant que la marque n'adopte pleinement l'électrification dans le cadre de l'objectif ambitieux de sa société mère Stellantis d'atteindre une gamme 100 % électrique d'ici 2027.

Jean-Philippe Imparato, PDG d'Alfa Romeo, a exprimé son enthousiasme pour le Milano et son importance pour l'avenir de la marque. Il l'a décrit comme un « retour de bienvenue » symbolique pour les passionnés d'Alfa Romeo et comme un véhicule qui allie l'expérience sportive unique et la beauté distinctive du design italien.

Pour l’avenir, Alfa Romeo a présenté son pipeline de production pour les prochaines années. En 2025, ils dévoileront leur premier véhicule exclusivement 100 % électrique, consolidant ainsi leur engagement en faveur de la mobilité électrique. D’ici 2027, toute la gamme Alfa Romeo sera électrique, signalant un changement audacieux pour la marque.

Cette annonce arrive à un moment opportun pour Alfa Romeo, puisque le constructeur automobile a connu une augmentation de 34 % de ses ventes mondiales en 2023 par rapport à l'année précédente. Cette dynamique positive, en particulier sur le marché de l'Union européenne avec une augmentation des ventes de 53 %, a préparé le terrain pour le dévoilement très attendu du Milano.

Alors que les passionnés d'automobile et d'Alfa Romeo attendent avec impatience l'arrivée de la Milano, tous les regards seront tournés vers le constructeur automobile pour voir ce qu'il apporte en termes de performances, de design et d'innovation technologique. La Milano est sur le point de devenir un moment charnière dans le parcours électrique d'Alfa Romeo et un témoignage de l'héritage durable de la marque dans l'industrie automobile.