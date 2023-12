Alfa Romeo annonce les débuts du Milano : son premier SUV entièrement électrique en transition vers une marque 100 % électrique

Le constructeur automobile italien Alfa Romeo tient enfin sa promesse de se lancer dans le monde des véhicules électriques. Après plusieurs retards, l'entreprise a annoncé le lancement prochain de son tout premier véhicule sport urbain (SUV) entièrement électrique, le Milano. Prévue pour ses débuts en avril 2024, la Milano est la première étape d'Alfa Romeo vers la transformation de sa marque en une puissance entièrement électrique.

Avec plus d'un siècle d'expérience dans l'industrie automobile, Alfa Romeo est réputée pour son expertise dans le sport automobile et la course automobile. L’entreprise ambitionne cependant de se positionner comme constructeur automobile de luxe. Pour redynamiser ses ventes, en baisse depuis trois décennies, Alfa Romeo prévoit d'introduire un nouveau modèle chaque année entre 2022 et 2026. L'objectif ultime est de passer à une gamme entièrement électrique d'ici 2027.

Bien que sa première offre « électrifiée », l’hybride rechargeable Tonale, ait connu des retards avant d’arriver sur le marché américain en 2022, Alfa Romeo reste engagée dans sa transformation électrique. Malgré l'absence d'option entièrement électrique, outre le développement de 33 supercars électriques Stradale, la société promet de plus gros SUV électriques à ses clients américains, à commencer par le Milano.

Nommé d'après la ville de Milan, où Alfa Romeo a été fondée, le Milano sera l'entrée du constructeur automobile dans le segment B d'Europe, le plus grand segment de marché. Alors que le Milano sera initialement présenté comme un SUV entièrement électrique, une version hybride à combustion devrait suivre. Il s’agira de la dernière variante à combustion avant qu’Alfa Romeo achève sa transition vers une marque 100 % électrique sous l’égide de Stellantis.

Jean-Philippe Imparato, PDG d'Alfa Romeo, exprime son enthousiasme pour le SUV Milano, déclarant qu'il symbolise un « retour de bienvenue » pour tous les fans d'Alfisti qui attendaient de confirmer leur amour pour la marque. Il représente une expérience sportive unique combinée à la beauté distinctive du design italien. Le Milano constitue une étape cruciale dans le parcours d'Alfa Romeo vers l'électrification et renforcera encore la présence mondiale de la marque.

Pour l’avenir, Alfa Romeo a donné un aperçu de son pipeline de production pour les prochaines années. En 2025, l’entreprise prévoit de dévoiler son premier véhicule qui arrivera exclusivement en modèle 100 % électrique. D’ici 2027, toute la gamme Alfa Romeo deviendra entièrement électrique.

Alors qu'Alfa Romeo annonce une augmentation significative de ses ventes mondiales pour 2023, tous les regards seront tournés vers Milan en avril 2024 pour assister à la première offre XNUMX % électrique de ce constructeur automobile emblématique. Le SUV Milano est sur le point de préparer le terrain pour l'avenir électrique d'Alfa Romeo, démontrant son engagement en faveur de l'innovation et du développement durable.