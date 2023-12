Alfa Romeo annonce son premier SUV électrique, le Milano

By

Alfa Romeo a officiellement dévoilé le nom de son tout premier véhicule sport urbain (SUV) entièrement électrique, qui s'appellera Milano. Cette annonce intervient alors que l’ancien constructeur automobile italien vise à s’imposer comme constructeur de voitures de luxe. Alfa Romeo, qui a une riche histoire dans le sport automobile et la course automobile, a été confrontée à des défis ces dernières années avec une baisse de ses ventes. Pour redynamiser la marque, le PDG Jean-Philippe Imparato s'est fixé des objectifs ambitieux, notamment le lancement d'un nouveau modèle chaque année de 2022 à 2026 et l'électrification complète d'ici 2027.

Le voyage vers l'électrification n'a pas été sans obstacles, puisque le lancement de l'hybride rechargeable Tonale a connu plusieurs retards avant de finalement entrer sur le marché américain en 2022. Alors que l'entreprise développe les 33 supercars électriques Stradale, une option entièrement électrique n'a pas encore été proposée. être vu. Cependant, l'engagement d'Alfa Romeo en faveur de l'électrification reste ferme.

Avec le prochain SUV Milano, Alfa Romeo vise à étendre sa présence aux États-Unis et à concurrencer les constructeurs automobiles de luxe comme BMW. Le Milano fera ses débuts en Italie au printemps 2024 et marque l'entrée de la marque dans le segment B européen, le plus grand segment de marché. S’il s’agira dans un premier temps d’un véhicule XNUMX % électrique, une version hybride thermique est également prévue.

Jean-Philippe Imparato, PDG d'Alfa Romeo, a exprimé son enthousiasme pour le SUV Milano et ce qu'il représente pour l'avenir de la marque. Il a souligné que la Milano accueille les fans enthousiastes d'Alfa Romeo et tous ceux qui recherchent une expérience sportive unique avec le design italien. Le SUV jouera un rôle central dans le processus de transition d'Alfa Romeo vers une électrification complète.

Pour l’avenir, le pipeline de production d’Alfa Romeo comprend les débuts officiels du SUV Milano en 2024, suivis par la révélation du premier véhicule exclusivement électrique de la marque en 2025. D’ici 2027, Alfa Romeo vise à devenir une marque entièrement électrique. Les récents chiffres de ventes du constructeur automobile montrent une croissance prometteuse, avec une augmentation de 34 % des ventes mondiales en 2023 par rapport à l'année précédente.

Les passionnés d'automobile et les observateurs de l'industrie attendent avec impatience l'arrivée du SUV Alfa Romeo Milano en avril 2024, dans l'espoir qu'il mettra en valeur l'engagement de la marque en faveur de la mobilité électrique et de l'étonnant savoir-faire italien.