Alfa Romeo dévoile le premier SUV électrique : Milano

Le constructeur automobile italien Alfa Romeo avance à grands pas dans sa transition vers les véhicules électriques (VE) avec le lancement très attendu de son premier SUV électrique. Le véhicule électrique, nommé Milano, devrait faire ses débuts en avril 2024 et marque une étape importante dans l'engagement de la marque à devenir entièrement électrique d'ici 2027.

Alfa Romeo, connue pour sa riche histoire dans le sport automobile et la course automobile, a été confrontée à des défis ces dernières années, avec une baisse des ventes et la nécessité de se redéfinir en tant que constructeur automobile de luxe. En réponse, le PDG de l'entreprise, Jean-Philippe Imparato, a annoncé une stratégie visant à lancer un nouveau modèle chaque année de 2022 à 2026.

Alors que le parcours d'électrification d'Alfa Romeo a connu des retards avec son offre hybride rechargeable, le Tonale, le SUV Milano signifie l'entrée engagée de la marque sur le marché des véhicules électriques. La Milano, du nom de la ville où Alfa Romeo a été fondée, vise à répondre aux passionnés et aux fans qui attendent avec impatience une option XNUMX % électrique.

Le Milano sera initialement disponible en tant que véhicule purement électrique et proposera plus tard une variante à combustion hybride. Cette approche s'aligne sur l'objectif d'Alfa Romeo de passer au tout électrique après le Milano dans le cadre de la sous-marque Stellantis. Le PDG Jean-Philippe Imparato a exprimé son enthousiasme concernant le Milano et son rôle dans l'avenir d'Alfa Romeo, déclarant : « Avec l'arrivée du Milano en 2024, Alfa Romeo complète une gamme capable de répondre aux désirs de tous nos passionnés et bien plus encore.

Pour l’avenir, Alfa Romeo a une feuille de route claire pour ses prochains véhicules électriques. Après les débuts du Milano en 2024, la marque prévoit de dévoiler son premier véhicule exclusivement disponible en modèle 100 % électrique en 2025. D'ici 2027, Alfa Romeo vise à proposer une gamme entièrement électrique dans sa gamme.

Alors qu'Alfa Romeo s'efforce d'atteindre ses objectifs d'électrification, l'entreprise a enregistré une croissance positive de ses ventes, avec une augmentation de 34 % des ventes mondiales en 2023 par rapport à l'année précédente. Ce succès, notamment au sein de l'Union européenne, positionne Alfa Romeo pour une forte présence sur le marché des véhicules électriques.

L'industrie automobile attendra avec impatience le dévoilement officiel du Milano en avril 2024 pour être témoin de l'approche innovante d'Alfa Romeo en matière de SUV électriques, alliant design luxueux et savoir-faire italien à des solutions de mobilité durable.