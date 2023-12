Alfa Romeo lance le Milano : un SUV électrique

Alfa Romeo, le constructeur automobile italien de longue date, tient enfin sa promesse d'introduire des véhicules électriques (VE) dans sa gamme. La société a annoncé la sortie prochaine de son tout premier véhicule sport urbain (SUV), baptisé Milano, rendant hommage à ses racines milanaises, en Italie.

Connue pour sa riche histoire dans le sport automobile et la course automobile, Alfa Romeo se concentre désormais sur l’établissement d’un constructeur de voitures de luxe. Bien que la marque ait été confrontée à son lot de défis au fil des ans, elle fonctionne désormais comme une sous-marque de Stellantis.

Pour lutter contre la baisse des ventes ces dernières années, le PDG d'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, a déclaré que l'entreprise lancerait un nouveau modèle chaque année de 2022 à 2026, avec pour objectif de passer au tout électrique d'ici 2027. Cependant, le parcours de la marque vers l'électrification a rencontré quelques revers, notamment des retards dans la sortie de sa première offre électrifiée, l'hybride rechargeable Tonale.

Pour l’avenir, Alfa Romeo vise à étendre sa présence sur le marché américain en introduisant des modèles plus grands et plus luxueux pour rivaliser avec BMW. La marque a également promis de fournir des SUV électriques plus grands aux clients américains, le premier modèle devant être lancé en Italie ce printemps.

Le Milano, le premier SUV électrique d'Alfa Romeo, devrait constituer une étape importante dans la transition de la marque vers les véhicules électriques. Bien qu'une version entièrement électrique soit l'offre initiale, une variante à combustion hybride du SUV est également en préparation. Après Milan, Alfa Romeo prévoit d'abandonner complètement les véhicules à combustion et de devenir une marque entièrement électrique sous Stellantis.

Le pipeline de production d'Alfa Romeo pour les trois prochaines années comprend les débuts officiels du SUV Milano en 2024, suivi de la révélation de son premier véhicule exclusivement électrique en 2025. D'ici 2027, l'ensemble de la gamme Alfa Romeo sera 100 % électrique.

Avec l'anticipation grandissante, tous les regards seront tournés vers l'événement Alfa Romeo de Milan en avril 2024 pour voir ce que la marque réserve pour sa première incursion dans le monde des véhicules entièrement électriques. Alors qu'elle complète sa gamme et passe à l'électrique, Alfa Romeo vise à répondre aux besoins de ses fidèles passionnés tout en captivant de nouveaux clients avec son mélange unique d'expérience sportive et de design italien distinctif.