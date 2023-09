Aldi présente le nouveau Wonder Spray comme alternative abordable au spray Color Wow Dream Coat

La marque Santé et beauté d'Aldi, Lacura, s'apprête à lancer un produit capillaire innovant qui devrait faire économiser 22 £ aux amateurs de cheveux par rapport au populaire Color Wow Dream Coat Spray. Le nouveau spray miracle, au prix de 4.99 £ pour un flacon de 200 ml, promet de transformer les cheveux crépus, de fournir une protection contre l'humidité et d'offrir des effets durables. Le produit devrait arriver dans les magasins Aldi le 7 septembre, mais la disponibilité sera limitée.

Le Lacura Wonder Spray est spécialement formulé avec des ingrédients avancés comme l'eau florale de Calendula Officinalis, l'extrait de fleur de Chamomilla Recutita et l'acide glycolique. Cette formule haute performance vise à offrir des textures sans frisottis, une protection contre la chaleur et l'humidité, ainsi qu'à absorber l'excès de sébum pour un look rafraîchi. Il prétend également offrir une finition lisse et brillante qui peut durer jusqu'à trois jours.

Le moment de cette sortie ne pourrait pas être mieux choisi, car le Color Wow Dream Coat Spray a gagné en popularité grâce aux plateformes de médias sociaux comme TikTok, accumulant plus de 263 millions de vues avec le hashtag #ColorWow. Il est très apprécié par des célébrités comme Rihanna et Kim Kardashian. Cependant, avec le Lacura Wonder Spray, les consommateurs peuvent bénéficier d'avantages similaires à une fraction du coût, avec une économie de 17.01 £ ou 82 % par rapport au Color Wow Dream Coat Spray.

Pour les amateurs de produits de soins capillaires abordables mais efficaces, le Lacura Wonder Spray offre une option économique sans compromettre les performances. Ce spray miracle testé dermatologiquement et sans cruauté envers les animaux sera disponible dans les magasins Aldi à partir du 7 septembre, mais les acheteurs intéressés doivent agir rapidement pour sécuriser leur bouteille.

Sources:

[1] Instagram.com

[2] Instagram.com

[3] TikTok.com

[4] Colorwowhair.com