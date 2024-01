Akuma Libéré : Un nouveau regard sur le combattant démoniaque dans Street Fighter 6

Résumé : Capcom a récemment partagé un rendu intriguant d’Akuma de Street Fighter 6 sur Twitter, révélant un look plus sombre et plus menaçant pour le personnage. Alors que les fans étaient déjà au courant de l’apparence vieillie et des cheveux gris d’Akuma dans le jeu à venir, cette nouvelle image dévoile une représentation particulièrement démoniaque et morte-vivante. Le rendu signifie qu’Akuma « rage en 2024 » alors qu’il devrait être disponible au printemps de cette année-là. Fait intéressant, Ed est confirmé comme le prochain combattant DLC, avec une sortie prévue pour l’hiver 2024.

FAQ :

Q: En quoi le nouveau rendu d’Akuma dans Street Fighter 6 diffère-t-il des teasers précédents ?

R: Le dernier rendu d’Akuma se distingue par un look plus sombre et plus menaçant, mettant l’accent sur son état démoniaque et mort-vivant.

Q: Quand Akuma sera-t-il disponible dans Street Fighter 6 ?

R: Akuma est prévu pour une sortie au printemps 2024.

Q: Qui est le prochain combattant DLC dans Street Fighter 6 ?

R: Ed est confirmé comme le prochain combattant DLC, prévu pour être disponible à l’hiver 2024.

Q: Qu’est-ce qui est significatif dans la représentation d’Akuma dans l’histoire de Street Fighter ?

R: Akuma est un personnage apprécié des fans en raison de son histoire et de son gameplay uniques. Il a fait ses débuts dans Super Street Fighter 2 Turbo, a été interdit de jeu compétitif en raison de sa supériorité, et est ensuite devenu le premier personnage de Capcom à combattre aux côtés des X-Men de Marvel.

Q: À quel point Akuma a-t-il été populaire dans les précédents jeux Street Fighter ?

R: Akuma a constamment été un choix populaire parmi les joueurs, comme en témoignent les statistiques d’utilisation des personnages dans Street Fighter 5. On peut s’attendre à ce que sa popularité se poursuive dans Street Fighter 6.