Ouvrir l’avenir des prévisions météorologiques grâce à l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle (IA) a franchi une étape remarquable dans la prévision météorologique, dépassant les méthodes conventionnelles et prédisant avec précision les conditions météorologiques mondiales jusqu’à 10 jours à l’avance. Le modèle révolutionnaire GraphCast AI, développé par Google DeepMind, a été salué comme un tournant dans le domaine de la prévision météorologique.

Dans un récent article évalué par des pairs et publié dans Science, les développeurs de Google DeepMind ont rapporté que GraphCast surpassait le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), le principal système conventionnel, dans 90 % des 1,380 XNUMX métriques utilisées pour l'évaluation. Cela comprenait des paramètres tels que la température, la pression, la vitesse et la direction du vent, ainsi que l’humidité à différents niveaux atmosphériques.

Le succès de GraphCast peut être attribué à sa nouvelle architecture d'apprentissage automatique appelée réseau neuronal graphique. En apprenant de plus de 40 ans de données passées du CEPMMT, GraphCast a acquis une compréhension approfondie de la façon dont les systèmes météorologiques évoluent et se déplacent à travers le monde. Le modèle utilise les observations météorologiques mondiales du CEPMMT pour générer des prévisions en quelques minutes sur un seul ordinateur cloud Google TPU v4.

Comparé au processus énergivore de prévision météorologique numérique traditionnelle, GraphCast offre des performances remarquables à une fraction du coût. Matthew Chantry, coordinateur de l'apprentissage automatique au CEPMMT, a souligné l'amélioration significative de la consommation d'énergie, estimant que GraphCast fonctionne environ 1,000 XNUMX fois moins cher.

Même si l’IA a démontré sa supériorité dans de nombreux aspects de la prévision météorologique, il reste des domaines dans lesquels les modèles physiques conventionnels surpassent l’IA. Par exemple, pour prédire l’intensification soudaine et explosive de l’ouragan Otis, l’IA n’a pas fait mieux que les approches traditionnelles. Cependant, l'IA a excellé dans la prévision de l'arrivée de l'ouragan Lee en Nouvelle-Écosse, offrant trois jours supplémentaires pour les préparatifs par rapport aux méthodes traditionnelles.

Compte tenu du potentiel de l’IA en météorologie, le CEPMMT vise à développer son propre modèle d’IA et à l’intégrer à son système de prévision numérique du temps. Cette fusion de la compréhension basée sur la physique et de l’apprentissage automatique pourrait améliorer la précision et la robustesse des prévisions météorologiques.

FAQ:

Q : Comment GraphCast AI surpasse-t-il le système conventionnel ?

R : GraphCast AI surpasse le système conventionnel en utilisant une architecture de réseau neuronal graphique et en apprenant de quatre décennies de données météorologiques passées.

Q : GraphCast est-il plus rentable ?

R : Oui, GraphCast fonctionne environ 1,000 XNUMX fois moins cher que la méthode traditionnelle de prévision numérique du temps.

Q : Les systèmes basés sur l’IA peuvent-ils prendre en compte le changement climatique ?

R : La combinaison de l’IA et des modèles informatiques traditionnels permet une meilleure adaptation au changement climatique, garantissant des prévisions météorologiques plus robustes et plus détaillées.