Utiliser l'apprentissage automatique pour suivre les icebergs : obtenir des informations sur le paysage changeant de l'Antarctique

Les icebergs captivent depuis longtemps notre imagination, souvent considérés comme des formations naturelles majestueuses qui apportent une touche de mystère aux océans du monde. Cependant, ces géants de glace possèdent plus d’importance qu’il n’y paraît. Au-delà de leur attrait cinématographique, les icebergs jouent un rôle crucial dans la modification des écosystèmes et dans l’impact sur les modèles environnementaux mondiaux. Pour mieux comprendre le cycle de vie et l’impact environnemental des icebergs, les chercheurs exploitent la puissance de l’apprentissage automatique pour analyser les données radar des satellites, en se concentrant spécifiquement sur l’océan Austral entourant l’Antarctique.

Traditionnellement, l’identification et le suivi des icebergs s’avèrent difficiles en raison de leur nombre et de leurs mouvements imprévisibles. Cependant, une équipe de scientifiques financée par l'Institut Alan Turing utilise la technologie du radar à synthèse d'ouverture (SAR) des satellites Sentinel-1 de l'ESA pour surmonter ces obstacles. Cette technologie radar avancée permet un balayage continu des icebergs, même dans des conditions météorologiques défavorables.

Dans une étude récente, un algorithme d'IA non supervisé a été utilisé pour analyser les relevés SAR collectés entre octobre 2019 et septembre 2020. L'algorithme a réussi à identifier près de 30,000 1 icebergs, chacun mesurant environ 0.4 km² (XNUMX miles²) ou moins, dans la baie de la mer d'Amundsen à l'ouest. Antarctique. En détectant et en suivant avec précision ces icebergs, les chercheurs visent à développer un modèle numérique complet de la mer Antarctique. Ce jumeau numérique fournira des informations précieuses sur les interactions complexes entre l’océan, la glace et l’atmosphère.

"La technologie que nous avons utilisée pour développer cet outil est déjà utilisée assez couramment pour l'imagerie médicale, et nous sommes donc ravis d'appliquer la même technologie aux caractéristiques complexes observées dans les images satellite SAR des océans polaires", a déclaré Ben Evans du British Antarctic. Laboratoire d'IA d'enquête (BAS). « La méthode que nous avons utilisée est aussi précise que les autres méthodes alternatives de détection des icebergs et est plus performante, sans nécessiter d’intervention humaine. Cela signifie qu’il peut être facilement étendu au-delà de notre zone d’étude et même fournir une surveillance en temps quasi réel.

Grâce à cette approche innovante, les scientifiques espèrent approfondir notre compréhension de l'impact et du comportement des icebergs, mettant ainsi en lumière la dynamique complexe du paysage changeant de l'Antarctique. Les résultats de cette étude, publiés dans Remote Sensing of the Environment, ouvrent de nouvelles voies pour des recherches et des explorations plus approfondies dans le domaine des études polaires.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que le radar à synthèse d'ouverture (SAR) ?

Le radar à synthèse d'ouverture (SAR) est une technologie de télédétection qui utilise des signaux radar pour créer des images haute résolution de la surface de la Terre. En envoyant et en recevant des signaux radar, le SAR peut pénétrer les nuages ​​et fonctionner dans diverses conditions météorologiques, ce qui le rend adapté à la surveillance de zones où d'autres capteurs peuvent être confrontés à des limites.

2. Comment l’apprentissage automatique contribue-t-il à la détection des icebergs ?

Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent analyser les données radar des satellites et identifier les icebergs en reconnaissant les modèles et les caractéristiques spécifiques à ces formations. En entraînant l’algorithme avec des données étiquetées, il peut automatiquement détecter et suivre les icebergs avec une grande précision, fournissant ainsi des informations précieuses sur leur répartition, leurs mouvements et leur impact potentiel.

3. Quelles sont les implications environnementales des icebergs ?

À mesure que les icebergs fondent sur de longues périodes, ils libèrent de l’eau douce froide et des nutriments dans les océans environnants. Cela peut influencer les écosystèmes locaux, avoir un impact sur la dynamique de la circulation océanique, contribuer à la rupture de la glace de mer et même influencer le niveau mondial de la mer. En suivant et en étudiant les icebergs, les scientifiques visent à mieux comprendre ces conséquences écologiques et environnementales.