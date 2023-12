Le conseil municipal de Charlotte nomme le représentant du district 1, Dante Anderson, au poste de maire intérimaire

Lors d'un vote historique, le conseil municipal de Charlotte a nommé le représentant du district 1, Dante Anderson, au poste de maire intérimaire, battant ainsi le Dr Victoria Watlington, qui a reçu le plus de voix lors de la course générale du conseil. Cette décision marque la première fois qu'un représentant de district est élevé au poste n°2 et a suscité un débat public et des désaccords sur ce choix.

Lors de la séance du conseil, les deux candidats ont présenté leurs qualifications et leur expérience. Watlington a souligné son doctorat et son expérience au conseil, tandis qu'Anderson a souligné sa capacité à bien travailler avec ses collègues et son expérience personnelle ayant grandi dans les quartiers les plus difficiles de Charlotte.

Le vote, qui a eu lieu à une majorité de 7 voix contre 4, a été influencé par la confiance des membres du conseil dans la capacité d'Anderson à diriger et à gérer le conseil efficacement. Plusieurs membres du conseil, dont Malcolm Graham, ont cité l'engagement d'Anderson et sa volonté d'aider les autres comme facteur de motivation dans leur décision.

Cependant, tous les membres du conseil n’étaient pas d’accord avec cette nomination. Watlington, ainsi que les membres du conseil James Mitchell, LaWana Mayfield et Renee Johnson, ont voté contre Anderson. Mayfield s'est dit préoccupé par l'expérience limitée d'Anderson et a estimé qu'il était prématuré pour un représentant de district d'assumer un tel rôle de leadership.

Le conseil municipal de Charlotte se réunira de nouveau pour sa prochaine réunion, au cours de laquelle Eastland Yards et l'examen des images des caméras corporelles d'une arrestation controversée seront à l'ordre du jour. La nomination d'Anderson a déclenché une discussion importante au sein de la communauté sur la représentation et le leadership au sein du conseil.

