Sona College of Technology développe un moteur pas à pas pour la mission Chandrayaan-3

Sona College of Technology, une institution moins connue en Inde, a franchi une étape importante en développant un moteur pas à pas destiné à être utilisé dans la fusée Launch Vehicle Mark-III (LVM-III) qui a lancé avec succès le vaisseau spatial Chandrayaan-3 sur l'orbite terrestre. Cette réalisation a mis le collège sous les projecteurs, le vice-président Chocko Valliappa exprimant sa gratitude envers l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) pour lui avoir donné l'opportunité de contribuer à ce moment historique.

Le collège a récemment organisé un Chandrayaan Mahotsav pour célébrer cette réussite, au cours duquel des étudiants de diverses écoles et collèges de Salem, dans le Tamil Nadu, ont participé à des événements tels que des quiz, des présentations d'affiches, la rédaction d'essais, des contes, de la danse et du chant. Cette réalisation a brisé la perception selon laquelle les étudiants des zones rurales comme Salem ont des opportunités limitées. Valliappa pense que la lune n’est plus à portée de main pour ces étudiants.

Sona College of Technology collabore avec l'ISRO depuis plusieurs années, contribuant à l'analyse académique et conceptuelle de divers projets. Cependant, ils sont allés plus loin en développant des produits comme le moteur pas à pas pour ISRO. Le collège implique activement les étudiants dans le processus de tests et dans les cours pratiques, leur permettant d'acquérir une expérience pratique.

Même si cette réalisation est remarquable, elle ne s’est pas faite sans difficultés. Le collège a été confronté à des refus de l'ISRO lors des contrôles de qualité, ce qui les a amenés à apporter des améliorations et à développer un nouveau moteur. Malgré ces revers, ils restent dévoués à leur partenariat avec l'ISRO et travaillent actuellement au développement de moteurs pour la prochaine mission Gaganyaan.

La reconnaissance et le soutien de l'ISRO se sont également étendus à d'autres organisations, puisque les start-ups soutenues par l'ISRO, y compris celles incubées à l'IIT, ont passé des commandes de moteurs électriques à grande vitesse développés par Sona College of Technology.

Cette réalisation du Sona College of Technology souligne l'importance de la collaboration entre les établissements universitaires et des organisations comme l'ISRO pour faire progresser le développement technologique et contribuer au voyage d'exploration spatiale de l'Inde.

