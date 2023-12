Les pingouins identifient leurs partenaires grâce à des motifs à pois uniques

Les chercheurs ont découvert que les manchots africains sont capables de reconnaître leurs partenaires grâce à leurs motifs uniques de pois noirs sur leur poitrine. Les résultats, publiés dans la revue Animal Behaviour, suggèrent que les manchots ont un niveau d'intelligence plus élevé qu'on ne le pensait auparavant.

Les manchots vivent dans de grandes colonies où il peut être difficile pour les individus de se différencier en raison de leurs plumes noires et blanches presque identiques. Les scientifiques ont mené une série d'expériences avec des manchots africains au Zoomarine Italia de Rome pour déterminer comment ils pouvaient identifier leurs partenaires.

Les chercheurs ont construit un enclos et placé deux photos grandeur nature d'autres manchots africains sur les murs : l'une d'un membre aléatoire de la colonie et l'autre du compagnon du sujet du test. Les manchots ont passé beaucoup plus de temps à regarder et à se tenir près de la photo de leur partenaire que de l'autre photo, ce qui indique qu'ils ont reconnu leurs partenaires.

Les scientifiques ont ensuite masqué la tête des oiseaux sur les photos, ne laissant visibles que leurs motifs à pois. Même sans visage, les pingouins étaient toujours attirés par le portrait de leur partenaire. En revanche, lorsque les motifs à pois ont été numériquement supprimés des photos, les pingouins n'ont pas reconnu leurs partenaires et les ont traités comme n'importe quel autre pingouin.

Ces expériences montrent que les manchots africains sont capables de se concentrer sur les motifs uniques de la poitrine de leur partenaire et de les utiliser comme moyen d'identification. Ces nouvelles connaissances mettent en lumière les capacités cognitives complexes de ces oiseaux.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi les manchots africains ont-ils des motifs de poitrine uniques ?

Les manchots africains développent des motifs à pois noirs sur leur poitrine vers l'âge de trois à cinq mois. Ces schémas sont distincts pour chaque individu et restent les mêmes au fil du temps.

Comment les manchots africains identifient-ils leurs partenaires ?

Les manchots africains utilisent les motifs uniques de la poitrine de leurs partenaires pour les reconnaître et les différencier des autres manchots de la colonie.

Pourquoi est-il important pour les manchots africains d'identifier leurs partenaires ?

La reconnaissance des partenaires est cruciale pour les manchots africains, car ils forment des liens de couple qui durent toute leur vie. Identifier leurs partenaires leur permet de maintenir et de renforcer leur lien, essentiel au succès de la reproduction et de l'élevage de leur progéniture.

Pourquoi les manchots africains sont-ils en danger d'extinction ?

Les manchots africains sont confrontés à de multiples menaces, notamment des efforts de reproduction infructueux, la prédation des œufs et des poussins et un déclin des populations de poissons dû à la pêche commerciale et au changement climatique. Ces facteurs ont contribué à un déclin significatif de la population de manchots, la laissant menacée d'extinction.