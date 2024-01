Adolescent joueur réalise l’exploit de battre le Tetris « invincible »

Résumé: Willis Gibson, un joueur de 13 ans originaire de Stillwater, Oklahoma, a réalisé un exploit remarquable en devenant la première personne à atteindre un « vrai écran de fin » dans le jeu classique de Nintendo, Tetris. Cet exploit brise la croyance vieille de plusieurs décennies selon laquelle le jeu était invincible et prouve que avec de la compétence et de la détermination, tout est possible.

Willis a commencé à jouer à la version originale 8-bit de Tetris sur NES lorsqu’il est entré en sixième en 2021. Inspiré par une vidéo YouTube du joueur professionnel de Tetris, David Macdonald, Willis a décidé de tester ses compétences sur l’édition classique. Au cours des deux années et demie suivantes, il a perfectionné son jeu et est devenu l’un des meilleurs joueurs au monde.

En octobre, Willis a terminé troisième au Classic Tetris World Championship, remportant entre 3 000 et 4 000 dollars de prix. Malgré son succès dans le monde du jeu, Willis maintient un équilibre de vie en jouant en moyenne deux à trois heures par jour tout en poursuivant d’autres intérêts tels que la pratique de la clarinette, faire du vélo et jouer au bowling.

L’exploit de Willis intervient à une époque où les joueurs repoussent les limites de ce qui était autrefois considéré comme possible dans Tetris. Ces dernières années, un programme d’intelligence artificielle a atteint un véritable écran de fin, poussant les joueurs à explorer le code du jeu et à développer des techniques plus efficaces pour jouer. Willis lui-même s’est adapté aux stratégies évolutives utilisées par les joueurs professionnels en adoptant la « technique du roulement » pour améliorer son jeu.

Cet exploit historique a non seulement battu des records, mais a également enrichi la vie de Willis grâce à son engagement au sein de la communauté professionnelle du Tetris. Il s’est fait des amis et a reçu des conseils de joueurs plus âgés, soulignant la compétitivité amicale au sein de la communauté.

