Protégez la présence en ligne de votre famille avec le plan familial d'AdGuard

À l’ère numérique d’aujourd’hui, assurer la sécurité de la présence en ligne de votre famille est plus important que jamais. Alors que les cybermenaces deviennent de plus en plus répandues, il est crucial de prendre des mesures proactives pour protéger vos proches contre les logiciels malveillants, les tentatives de phishing et les publicités intrusives. C'est là qu'intervient le forfait familial AdGuard : une solution complète qui protège votre vie privée, bloque le contenu indésirable et offre une tranquillité d'esprit.

Le plan familial AdGuard va au-delà des mesures de sécurité traditionnelles en offrant une gamme de fonctionnalités conçues pour améliorer votre expérience en ligne. En bloquant les bannières, les pop-ups et les publicités vidéo, l'application garantit que votre navigation reste ininterrompue et exempte de distractions embêtantes. Mais cela ne s'arrête pas là. La véritable valeur d'AdGuard réside dans sa capacité à détecter et à empêcher l'infiltration de logiciels malveillants, protégeant ainsi vos appareils contre tout dommage potentiel.

L'une des caractéristiques les plus remarquables du forfait familial AdGuard est sa capacité à protéger votre vie privée contre les trackers et les analyseurs d'activité. Avec une multitude de techniques sophistiquées de suivi en ligne en jeu, il est essentiel de disposer d'une solution capable de protéger vos informations sensibles des regards indiscrets. De plus, le plan comprend des outils pour vous aider à éviter les sites Web de phishing, réduisant ainsi le risque d'être victime de stratagèmes frauduleux.

Ce qui distingue le plan familial d'AdGuard, c'est sa flexibilité et sa commodité. Avec la possibilité d'être utilisé sur jusqu'à neuf appareils simultanément, y compris les appareils iOS, Android, Mac et Windows, toute la famille peut bénéficier d'une protection complète. Que vous naviguiez sur le Web, diffusiez du contenu ou accédiez aux plateformes de médias sociaux, le plan familial garantit que chaque appareil reste sécurisé.

De plus, le forfait familial d'AdGuard offre une licence à vie, ce qui signifie que vous n'aurez jamais à vous soucier des frais d'abonnement récurrents. Une fois que vous avez effectué l’achat unique, vous avez un accès illimité à la suite complète de fonctionnalités à vie, vous offrant ainsi une tranquillité d’esprit sans épuiser vos finances.

Sécurisez la présence en ligne de votre famille dès aujourd'hui en profitant de l'offre à durée limitée. Obtenez un abonnement à vie au forfait familial d'AdGuard pour seulement 16.97 $, soit une réduction importante par rapport à son prix régulier de 129 $. Agissez vite, car cette offre expire le 16 novembre à 11 h 59 (heure du Pacifique).

Foire aux Questions

1. Qu'est-ce que l'abonnement familial AdGuard et comment fonctionne-t-il ?

Le plan familial d'AdGuard est une solution complète qui fournit des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité pour protéger la présence en ligne de votre famille. Il fonctionne en bloquant les publicités intrusives, en empêchant l'infiltration de logiciels malveillants et en proposant des outils pour éviter les sites Web de phishing. Le plan peut être utilisé simultanément sur neuf appareils maximum sur différentes plates-formes.

2. Le forfait familial AdGuard peut-il protéger mes appareils contre les logiciels malveillants ?

Oui, le forfait familial AdGuard dispose d'une fonction intégrée de blocage des logiciels malveillants qui protège vos appareils contre les menaces potentielles. En identifiant et en empêchant l'infiltration de logiciels malveillants, il assure la sécurité des appareils et des données de votre famille.

3. La licence à vie incluse dans le forfait familial AdGuard est-elle un achat unique ?

Oui, la licence à vie incluse dans le forfait familial AdGuard est un achat unique. Une fois le forfait acheté, vous avez un accès illimité à ses fonctionnalités sans frais d’abonnement récurrents.

4. Puis-je utiliser le forfait familial AdGuard sur différents types d'appareils ?

Absolument. Le forfait familial AdGuard est compatible avec les appareils iOS, Android, Mac et Windows. Que vous utilisiez des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs, vous bénéficiez d'une protection complète sur tous les appareils de votre famille.