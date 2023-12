By

Les responsables de l'hôtel de ville de New York ont ​​annoncé que les efforts visant à loger les demandeurs d'asile connaîtraient des retards en raison des nouvelles restrictions imposées aux contrats d'urgence par le contrôleur Brad Lander. La décision de Lander exige que son bureau approuve au préalable les demandes d'achats d'urgence dans de nombreux cas, modifiant ainsi le système précédent d'approbation globale. Cette décision a été critiquée par le maire Eric Adams, qui a remis en question la logique de Lander dans l'imposition de restrictions après que le contrôleur se soit récemment rendu à Washington DC pour plaider en faveur d'un soutien fédéral accru. Cependant, Lander a défendu sa décision, affirmant qu'il était nécessaire d'assurer une surveillance et d'empêcher les contrats incontrôlés.

L'avocate principale du maire, Lisa Zornberg, a exprimé ses inquiétudes quant aux mesures qui ralentiraient le processus de fourniture de logements aux demandeurs d'asile. Le bureau de Lander a procédé à un examen des contrats d'urgence d'une valeur de 1.38 milliard de dollars destinés à faciliter l'arrivée des demandeurs d'asile. L’examen a révélé des retards dans la soumission des contrats pour examen et l’incapacité de signaler les sous-traitants, soulignant la nécessité d’une surveillance plus stricte.

Il convient de noter que le processus contractuel traditionnel a été contourné pour les dépenses d’urgence liées aux migrants, le contrôleur n’examinant ces contrats qu’une fois qu’ils sont déjà en vigueur. Cela inclut les contrats attribués à des entreprises comme DocGo, qui ont d'abord fait face à la résistance de Lander mais ont ensuite été approuvées par le maire Adams. L'entreprise fait désormais l'objet d'une enquête pour d'éventuels mauvais traitements envers les migrants.

Néanmoins, certaines agences quasi gouvernementales ne sont pas soumises au contrôle du contrôleur, ce qui entraîne la signature de contrats sans examen approfondi. Il est crucial d'améliorer la coordination et la surveillance du logement des demandeurs d'asile, car la ville de New York s'attend à une augmentation du nombre d'arrivées, en particulier avec les températures plus froides à venir. La ville est également aux prises avec un fardeau fiscal croissant, avec un nombre record de 122,100 67,200 personnes vivant dans des refuges, dont XNUMX XNUMX migrants.

Le maire Adams effectuera un autre voyage à Washington DC, cette fois axé sur l'obtention de fonds supplémentaires auprès des autorités fédérales pour soutenir les efforts de la ville auprès des demandeurs d'asile. L'administration vise à réduire les dépenses consacrées aux migrants de 20 % dans les mois à venir, reflétant les inquiétudes de certains New-Yorkais qui estiment que la ville apporte déjà un soutien excessif aux nouveaux arrivants. Dans l’ensemble, les restrictions sur les contrats d’urgence posent des problèmes pour loger les demandeurs d’asile à New York, nécessitant une coordination et un soutien accrus de la part de tous les niveaux de gouvernement.

