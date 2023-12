Acer dévoile de nouveaux ordinateurs portables pour 2024 : Predator Triton Neo 16 et Swift Go 14

Acer, la société technologique renommée, est prête à lancer deux nouvelles gammes d'ordinateurs portables passionnantes en synchronisation avec la prochaine version du processeur Intel Meteor Lake. Les nouveaux ordinateurs portables, à savoir l'Acer Predator Triton Neo 16 et l'Acer Swift Go 14, répondent aux différents besoins des utilisateurs et offrent des fonctionnalités de pointe.

L'Acer Predator Triton Neo 16, dont la sortie est prévue pour mars 2024, est un ordinateur portable de jeu conçu pour rivaliser avec le meilleur de sa catégorie. Au prix de 1,499.99 1,799.99 $ et 16 9 €, le Triton Neo 185 dispose d'un processeur Intel Core Ultra 4070 4H et d'une carte graphique Nvidia, avec des options pour inclure un RTX 16. Il est équipé de HDMI, de deux ports Thunderbolt 1920 et d'un lecteur de carte micro SD. L'écran de 1200 pouces offre le choix entre un panneau de base de 3200 2000 x 165 XNUMX ou une option à rafraîchissement élevé de XNUMX XNUMX x XNUMX XNUMX, XNUMX Hz. De plus, le clavier dispose d'un éclairage RVB à trois zones, parfait pour les joueurs qui aiment la personnalisation.

En revanche, l'Acer Swift Go 14 cible les utilisateurs à la recherche d'un appareil ultraportable. Avec une sortie prévue en janvier 2024, le Swift Go 14 sera disponible à partir de 799.99 $. Il est alimenté par des processeurs Intel Core Ultra 5 125H ou Ultra 7 155H et propose des cartes graphiques intégrées, soit Intel Arc Graphics, soit Intel Graphics. Les options d'affichage du Swift Go 14 incluent un écran de 14 pouces, 2880 x 1880 à 90 Hz avec DisplayHDR True Black 500 ou un écran tactile de résolution inférieure de 1920 x 1200 à 60 Hz. L'ordinateur portable dispose d'une variété de ports, dont deux ports USB Type-C avec Thunderbolt 4, deux ports USB Type-A, HDMI 2.1, une prise casque et un lecteur de carte microSD. Il est également livré avec une webcam 1440p.

Les deux ordinateurs portables témoignent de l'engagement d'Acer en faveur de l'innovation, avec l'intégration de nouvelles fonctionnalités d'IA dans leur logiciel. L'utilitaire AcerSense comprend désormais un onglet « AI Zone », offrant un accès à diverses améliorations de l'IA, telles que PurifiedVoice, qui élimine le bruit de fond, et Purified View, qui améliore l'apparence à l'écran avec un flou d'arrière-plan et une correction du regard. Ces fonctionnalités exploitent le processeur Intel Core Ultra NPU pour des performances améliorées.

En conclusion, les nouvelles offres d'ordinateurs portables d'Acer en 2024 offrent aux utilisateurs des options puissantes et polyvalentes. Qu'il s'agisse de jeux ou de portabilité, les Predator Triton Neo 16 et Swift Go 14 offrent des performances exceptionnelles et des fonctionnalités de pointe pour répondre aux diverses demandes des utilisateurs.