Acer dévoile le nouvel ordinateur portable Swift Go 14 avec les processeurs Intel Core Ultra

Acer a présenté son dernier ordinateur portable grand public, le Swift Go 14, équipé de la nouvelle gamme de puces d’ordinateurs portables d’Intel appelée Intel Core Ultra. Le Swift Go 14 sera alimenté par les processeurs Intel Core Ultra, y compris l’Intel Core Ultra 9 185H, offrant des performances et une efficacité améliorées. Les processeurs sont dotés d’un moteur d’intelligence artificielle dédié et de GPU Intel Arc, permettant de meilleures capacités de traitement de l’IA.

L’une des caractéristiques notables du Swift Go 14 est son utilisation de la technologie de réduction du bruit PurifiedVoice 2.0 d’Acer, qui améliore la clarté visuelle et audio. L’ordinateur portable est également doté d’une webcam 1440p QHD avec réduction du bruit temporel, utilisant l’IA pour améliorer les images enregistrées. En plus des fonctionnalités d’IA, le Swift Go 14 prend en charge jusqu’à 32 Go de mémoire système LPDDR5X et jusqu’à 2 To de SSD PCIe Gen 4 NVMe.

La conception du Swift Go 14 a également été améliorée. Il dispose d’un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et des options de résolutions différentes, notamment WUXGA, WQXGA et 2,8K. L’écran est certifié IMAX Enhanced, garantissant des performances haute résolution, lumineuses et fidèles.

Les options de connectivité pour le Swift Go 14 incluent le Wi-Fi 7 ou le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2 et l’audio Bluetooth LE. L’ordinateur portable est équipé de différents ports, dont deux USB de type C avec Thunderbolt 4, un HDMI 2.1 et un lecteur de carte MicroSD. Le châssis peut s’ouvrir à 180 degrés, offrant une meilleure circulation de l’air et une expérience de frappe inclinée.

Le Swift Go 14 dispose également d’un pavé tactile unique avec des commandes de médias numériques. Ces commandes tactiles apparaissent lors de la navigation sur des sites de divertissement et agissent comme des commandes de médias, offrant des réglages de volume, des options de lecture et un bouton plein écran. Cependant, cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner sur tous les sites vidéo.

Le Acer Swift Go 14 sera disponible à partir de mars, avec des prix à partir de 749 dollars.

FAQ

Quels processeurs sont utilisés dans le Acer Swift Go 14 ?

Le Acer Swift Go 14 est équipé de processeurs Intel Core Ultra, dont l’Intel Core Ultra 9 185H. Ces processeurs ont un moteur d’intelligence artificielle dédié et des GPU Intel Arc.

Quelles fonctionnalités d’IA offre le Swift Go 14 ?

Le Swift Go 14 utilise la technologie de réduction du bruit PurifiedVoice 2.0 d’Acer pour améliorer la clarté visuelle et audio. Il dispose également d’une webcam 1440p QHD avec réduction du bruit temporel, utilisant l’IA pour améliorer les images enregistrées. De plus, il prend en charge l’assistant IA d’Acer, Copilot, pour accélérer les tâches.

Quelles sont les options d’affichage du Swift Go 14 ?

Le Swift Go 14 dispose d’un écran OLED avec des options de résolutions différentes, notamment WUXGA, WQXGA et 2,8K. Il est également certifié IMAX Enhanced pour des performances haute résolution, lumineuses et fidèles.

Quelles sont les options de connectivité du Swift Go 14 ?

Le Swift Go 14 offre des options de connectivité Wi-Fi 7 ou Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 et Bluetooth LE Audio. Il dispose de deux ports USB de type C avec Thunderbolt 4, d’un port HDMI 2.1 et d’un lecteur de carte MicroSD.

Quand le Acer Swift Go 14 sera-t-il disponible et à quel prix ?

Le Swift Go 14 sera disponible à partir de mars, avec des prix à partir de 749 dollars.