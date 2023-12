Acer dévoile de nouveaux écrans LCD de jeu dotés de fonctionnalités impressionnantes

Acer a récemment annoncé le lancement de deux écrans LCD de jeu de pointe au Japon, démontrant ainsi son engagement à fournir aux joueurs une technologie haut de gamme. Ces écrans, le XV275KP3biipruzx et le XV275UP3biiprx, mesurent tous deux 27 pouces et sont dotés de fonctionnalités impressionnantes pour améliorer l'expérience de jeu.

La star du spectacle est sans aucun doute le modèle XV275KP3biipruzx, qui offre une superbe résolution 4K et utilise la technologie de rétroéclairage Mini LED. Equipé d'une dalle LCD IPS, il offre un taux de rafraîchissement de 160 Hz et un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms. Cela signifie que les joueurs peuvent profiter de visuels fluides et d’un gameplay fluide, sans aucun flou de mouvement.

Ce qui distingue cet écran, c'est son adhésion à la norme VESA DisplayHDR 1000, garantissant une plage dynamique de haute qualité. Avec une gradation locale de 576 zones, le XV275KP3biipruzx offre des noirs profonds et des couleurs éclatantes, couvrant 99 % de la gamme de couleurs AdobeRGB. Atteignant une précision des couleurs avec une valeur Delta E inférieure à 2, cet écran donne vie aux visuels avec une précision époustouflante.

Le XV275KP3biipruzx prend également en charge AMD FreeSync Premium, fournissant des graphiques synchronisés qui éliminent les déchirures et les saccades de l'écran. Capable d'afficher 1.07 milliard de couleurs, cet écran offre une luminosité maximale de 1,000 2 cd/m100 et un rapport de contraste dynamique de 1 millions:178. Avec de larges angles de vision de 275 degrés horizontalement et verticalement, le XV3KPXNUMXbiipruzx garantit que les joueurs ne manquent jamais un détail.

En termes de connectivité, ce modèle comprend deux ports HDMI 2.1, un port USB Type-C compatible avec une alimentation de 90 W et un DisplayPort 1.4. Le support réglable permet une plage d'inclinaison de -5 à 25 degrés, un pivotement de -25 à 25 degrés, une capacité de pivotement et un réglage de la hauteur de 150 mm. Mesurant 613.1 mm de largeur, 267 mm de profondeur, 587 mm de hauteur et pesant 6.72 kg, cet écran allie fonctionnalité et style.

Si le XV275KP3biipruzx vole la vedette, le modèle XV275UP3biiprx ne doit pas être négligé. Il dispose d'un panneau LCD VA et prend en charge un taux de rafraîchissement légèrement plus élevé de 170 Hz, avec un temps de réponse de 2 ms. Comme son homologue, il adhère à la norme VESA DisplayHDR 1000 et prend en charge AMD FreeSync Premium, offrant des expériences de jeu fluides et immersives.

Bénéficiant de 16.7 millions de couleurs, le XV275UP3biiprx offre la même luminosité, le même rapport de contraste dynamique et les mêmes angles de vision que le XV275KP3biipruzx. Il comprend deux ports HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4, garantissant une connectivité transparente. Le support réglable offre une flexibilité similaire et l'appareil pèse légèrement moins, soit 6.32 kg.

En conclusion, les nouveaux écrans LCD de jeu d'Acer placent la barre plus haut en termes de performances et de design. Avec des fonctionnalités de pointe et des spécifications impressionnantes, ces écrans promettent de révolutionner l’expérience de jeu pour les passionnés comme pour les professionnels.