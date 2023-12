Le secteur européen des lancements de fusées est confronté à de nouveaux revers : des pièces clés manquantes et des tests interrompus

By

Dans une série de revers pour le secteur des lancements en difficulté en Europe, le dernier vol de la fusée italienne Vega a été reporté en raison de pièces cruciales manquantes, tandis que le dernier test de la nouvelle Ariane 6 européenne a été avorté, selon l'Agence spatiale européenne (ESA). Ces retards surviennent alors que l’Europe continue de travailler au rétablissement d’un accès indépendant à l’espace après de multiples revers dans ses programmes spatiaux.

Le test de l'étage supérieur de la fusée Ariane 6 a été avorté, mais l'ESA a assuré qu'il n'impacterait pas le lancement inaugural prévu mi-2024. Ariane 6 a connu des retards répétés et la version Vega C de la fusée a été clouée au sol suite à un échec de lancement. Alors qu’il ne reste qu’une poignée de lancements pour la version originale de Vega, le décollage final a été retardé du printemps 2024 à septembre.

Les pièces manquantes se sont avérées être deux grands réservoirs de propulseur pour la fusée Vega. Les responsables de l'ESA ont révélé que les réservoirs avaient été retrouvés écrasés et inutilisables dans une décharge, avec des débris de métal. Puisqu'il n'y a pas de réservoirs de rechange disponibles, il est prévu d'adapter des réservoirs légèrement plus grands destinés au modèle Vega C. Cependant, la réutilisation des réservoirs d’essai comporte certains risques.

Les raisons de la disparition des chars et la manière dont ils se sont retrouvés dans une décharge restent un mystère. Pendant ce temps, le test de tir à chaud de l'étage supérieur d'Ariane 6 à Lampoldshauen, en Allemagne, a été interrompu seulement deux minutes après le début du test de tir. Le constructeur ArianeGroup enquête actuellement sur les raisons de cet avortement.

Malgré ces revers, l’ESA reste optimiste quant à l’avenir de ses programmes de lancement de fusées. L'essai du moteur longue durée mené avec succès en Guyane française le mois dernier a permis à l'ESA d'identifier une fenêtre de lancement en 2024. Un essai de chargement devrait se dérouler comme prévu vendredi.

Le secteur spatial européen continue de faire face à des défis, mais avec de la détermination et des efforts continus, l'Europe vise à retrouver sa position dans l'exploration spatiale et à garantir un accès indépendant à l'espace.