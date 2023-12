Le lancement final de la fusée italienne retardé et des pièces manquantes

By

Le lancement final de la fusée italienne Vega a été reporté en raison de composants cruciaux manquants, selon l'Agence spatiale européenne (ESA). Dans le même temps, un récent essai de la nouvelle fusée européenne Ariane 6 a également été avorté, marquant le dernier revers du secteur européen des lancements, en difficulté.

L'échec du test de l'étage supérieur d'Ariane 6 ne devrait pas avoir d'impact sur le lancement inaugural prévu pour la mi-2024, a déclaré l'ESA, alors qu'elle s'efforce de restaurer un accès indépendant à l'espace après des retards répétés avec Ariane 6 et l'échouement de la fusée Vega C. .

Initialement prévu pour le printemps 2024, le décollage final de Vega a été repoussé à septembre après la disparition de deux réservoirs de propulseur sur quatre d'une usine italienne. Les responsables de l’ESA ont révélé lors d’une conférence de presse que les réservoirs avaient ensuite été découverts « écrasés » et inutilisables dans une décharge, aux côtés de débris de métal. Les réservoirs manquants seront remplacés par des réservoirs légèrement plus grands conçus pour le modèle Vega C.

Toni Toker-Nielsen, directeur des transports de l'ESA, a précisé que les réservoirs Vega perdus n'avaient pas été volés, mais il n'y a aucune explication claire sur la façon dont ils se sont retrouvés dans une décharge. La fusée Vega fonctionne avec du carburant stocké dans quatre réservoirs sphériques de 142 litres, selon l'agence spatiale française.

Le modèle Vega C a connu une panne lors de sa deuxième mission il y a près d'un an, entraînant la destruction de deux satellites d'imagerie. Il devrait reprendre ses vols entre mi-novembre et mi-décembre 2024.

Concernant Ariane 6, un essai à chaud de l'étage supérieur en Allemagne a été interrompu deux minutes après le début de l'essai. L'ESA a indiqué que le fabricant ArianeGroup analyse actuellement les raisons de cet abandon. Malgré ce revers, rien n’indique que le vol inaugural, prévu de mi-juin à fin juillet 2024, soit encore retardé.

Ces développements récents soulignent les défis auxquels est confronté le secteur européen des lancements. Cependant, avec un calendrier révisé et des solutions alternatives en place, l'espoir de lancements réussis dans un avenir proche demeure.