Pièces perdues et tests interrompus : des revers pèsent sur le secteur européen des lancements spatiaux

Résumé : Le secteur européen des lancements spatiaux est confronté à des défis alors que le dernier vol de la fusée italienne Vega est retardé en raison de pièces cruciales manquantes, tandis que le dernier test de la nouvelle Ariane 6 européenne a été avorté. Les pièces manquantes de la fusée Vega, deux grands réservoirs de propulseur, ont été retrouvées écrasées et inutilisables dans une décharge, obligeant les autorités à adapter des réservoirs plus grands du modèle Vega C pour le décollage final. Pendant ce temps, le test de l’étage supérieur d’Ariane 6 s’est soldé par un abandon à peine deux minutes après le début du test de tir, même s’il est peu probable que cela ait un impact sur le lancement inaugural à la mi-2024. Cette série de revers pour l’Europe met en lumière la lutte en cours pour restaurer un accès indépendant à l’espace, suite aux retards et pannes répétés des fusées Ariane 6 et Vega C.

Dans une tournure surprenante des événements, des pièces cruciales de la fusée italienne Vega ont mystérieusement disparu, provoquant un retard dans son vol final. Les réservoirs de propulseur perdus, découverts dans une décharge écrasés et inutilisables, ont posé un défi important à l'Agence spatiale européenne (ESA). Incapable de trouver des pièces de rechange, l'ESA a décidé de modifier les réservoirs légèrement plus grands du modèle plus récent Vega C. Toni Toker-Nielsen, directeur des transports de l'ESA, a confirmé que les réservoirs manquants n'avaient pas été volés, mais n'a donné aucune explication sur la façon dont ils se sont retrouvés dans une décharge.

Par ailleurs, le test de l'étage supérieur de la nouvelle fusée européenne Ariane 6 s'est heurté à un obstacle inattendu. À peine deux minutes après le début du test de tir, le test a été brusquement interrompu. Bien que les raisons de cet abandon soient actuellement analysées par le constructeur ArianeGroup, l'ESA reste optimiste quant au fait qu'elle ne retardera pas le lancement inaugural prévu d'Ariane 6 à la mi-2024.

La série de revers subis par le secteur européen des lancements spatiaux met en évidence les défis permanents auxquels la région est confrontée pour retrouver un accès indépendant à l'espace. Avec les retards et les pannes répétés des fusées Ariane 6 et Vega C, les agences spatiales européennes sont sous pression pour restaurer la fiabilité et l'efficacité de leurs programmes. Malgré ces obstacles, l’ESA est déterminée à surmonter ces revers et à continuer de travailler pour assurer le lancement réussi des missions prévues.