L'ESA fait face à des revers avec Vega Rocket et Ariane 6

L'Agence spatiale européenne (ESA) est confrontée à de nouveaux défis dans ses opérations de lancement spatial. Le dernier vol de la fusée italienne Vega a été reporté après la disparition de pièces cruciales, tandis qu'un récent test de la nouvelle fusée européenne Ariane 6 a été avorté. Ces revers sont les derniers d’une série de problèmes auxquels est confronté le secteur européen des lancements en difficulté.

Les réservoirs de propulseur perdus de la fusée Vega ont été découverts « écrasés » et inutilisables dans une décharge, avec des débris de métal. Comme aucun réservoir de rechange n'est disponible, l'ESA prévoit d'adapter des réservoirs légèrement plus grands conçus pour le modèle plus récent Vega C. Le lancement final de la fusée Vega originale a été reporté à septembre 2024.

Pendant ce temps, le test de tir à chaud de l'étage supérieur de la fusée Ariane 6 en Allemagne a été écourté à peine deux minutes après le début du test. Les raisons de cet abandon sont actuellement analysées par le constructeur ArianeGroup. Cependant, l'ESA a déclaré qu'il est peu probable que l'essai avorté retarde le vol inaugural d'Ariane 6, prévu pour mi-2024.

Ces revers surviennent à un moment critique pour l'industrie spatiale européenne, alors qu'elle s'efforce de retrouver un accès indépendant à l'espace. La fusée Ariane 6 a déjà connu de multiples retards, et la variante Vega C a été clouée au sol suite à un échec de lancement. Les deux fusées sont cruciales pour les futures missions spatiales européennes et les lancements de satellites commerciaux.

Malgré ces défis, l’ESA reste optimiste quant aux progrès réalisés. L'agence a mené avec succès des tests de moteurs à longue autonomie et continue d'affiner ses capacités de lancement. Restaurer l’accès indépendant de l’Europe à l’espace est une priorité absolue, et l’ESA s’engage à surmonter les obstacles auxquels elle est confrontée.

En conclusion, l'absence des réservoirs d'ergols de la fusée Vega et l'essai avorté de l'étage supérieur d'Ariane 6 mettent en lumière les difficultés persistantes du secteur des lancements en Europe. Cependant, l’ESA est déterminée à remédier à ces revers et à aller de l’avant avec ses objectifs ambitieux en matière d’exploration spatiale.