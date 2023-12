Les défis et les opportunités pour les investisseurs dans un climat économique en évolution

L’inflation et les taux d’intérêt ont récemment été des sources d’inquiétude pour les investisseurs. Le début de la pandémie de Covid-19 a provoqué un changement important dans l’économie mondiale, entraînant une poussée de l’inflation et des hausses ultérieures des taux d’intérêt par les banques centrales du monde entier. Cependant, le paysage actuel est marqué par une baisse des taux d’inflation tandis que les taux d’intérêt restent élevés, laissant les investisseurs perplexes quant à la meilleure approche en matière de planification financière.

Laura Suter, responsable des finances personnelles chez AJ Bell, souligne l'importance de la diversification, de la répartition des actifs et de la gestion de la tolérance au risque en matière d'investissement. Même si des taux d’intérêt plus élevés peuvent offrir des rendements intéressants sur l’épargne, Suter souligne la nécessité de prendre en compte des facteurs tels que le déménagement de comptes bancaires pour maximiser les taux d’intérêt. Ce processus est devenu plus rationalisé ces derniers temps. De plus, les investisseurs sont confrontés au dilemme de trouver un équilibre entre les investissements à long terme et l’épargne en espèces.

Emma Wall, responsable de l'analyse et de la recherche en investissement chez Hargreaves Lansdown, suggère que l'investissement a tendance à surpasser les liquidités sur des périodes plus longues. Les données historiques indiquent qu’investir peut être deux fois plus efficace que laisser de l’argent en espèces sur un horizon de 30 ans. D’un autre côté, l’épargne à court terme peut être bénéfique pour atteindre ses objectifs financiers. Claire Exley, responsable des services patrimoniaux chez Nutmeg, recommande de mettre en place des prélèvements automatiques réguliers sur des comptes d'épargne afin d'accumuler inconsciemment de l'épargne.

Cependant, l’investissement comporte son lot de défis, notamment en ce qui concerne le risque. L’émergence des actions mèmes et de l’investissement dans les cryptomonnaies pendant la pandémie a entraîné des pertes importantes pour de nombreux jeunes investisseurs. Wall indique que les investissements à risque plus élevé conviennent mieux aux personnes ayant une perspective à long terme et qui peuvent régulièrement contribuer à leurs portefeuilles d'investissement. Exley note que les investisseurs, quel que soit leur âge, se sont tournés vers des investissements à moindre risque depuis la pandémie, démontrant une préférence pour une réflexion à long terme et une acceptation de la volatilité à court terme.

Quelle que soit la stratégie d’investissement choisie, il est essentiel de se rappeler les principes fondamentaux de l’investissement. La diversification, la répartition des actifs et l’évaluation de la tolérance au risque devraient guider toutes les décisions d’investissement. Les gens devraient également déterminer leurs priorités en fonction de leurs objectifs financiers, car tous les individus ne peuvent pas se permettre de suivre les conseils financiers traditionnels. Il est crucial de trouver un équilibre entre les différents engagements financiers tels que rembourser ses dettes, épargner pour une propriété, contribuer à une retraite et constituer un fonds d’urgence. En comprenant leurs objectifs, les individus peuvent prendre des décisions éclairées en matière d’épargne et d’investissement, en gardant à l’esprit les objectifs à court et à long terme.

En fin de compte, une approche globale tenant compte de la situation personnelle et des aspirations futures peut aider les investisseurs à relever les défis et à tirer le meilleur parti des opportunités présentées dans un climat économique en constante évolution.

