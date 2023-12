Le pouvoir de la photographie animalière : capturer la beauté et l'impact de notre monde

Une image captivante a la capacité de raconter une histoire captivante, capturant l’essence de notre monde naturel ou révélant l’impact dévastateur des êtres humains sur leur environnement. C'est là le pouvoir de la photographie animalière, et désormais les fans du monde entier ont la possibilité de voter pour le prix du public du photographe animalier de l'année.

Le prestigieux concours, organisé par le Musée d'histoire naturelle de Londres et soutenu par un jury international, ouvre une section au public où il peut choisir sa préférée parmi une sélection de 25 images extraordinaires. Ces images ont été soigneusement sélectionnées parmi près de 50,000 95 candidatures reçues de XNUMX pays différents.

Parmi les options à couper le souffle figurent des images qui mettent en valeur les merveilles de la nature, comme un couple de lièvres qui semblent s'embrasser, un ours polaire se reposant paisiblement sur un iceberg et un grizzly debout dans un lac scintillant. Ces photographies nous transportent dans les coins intacts de notre planète, nous rappelant sa beauté immaculée.

Cependant, la sélection comprend également des images qui mettent en lumière l’impact négatif de l’humanité. Un manchot Adélie s'approchant d'un manchot empereur et de son poussin nous rappelle l'équilibre délicat des écosystèmes, tandis qu'une image saisissante présente une tringle de vêtements confectionnée à partir de la fourrure de félins en voie de disparition, symbolisant le sort de ces créatures majestueuses. D’autres photographies montrent un jeune renard fouillant dans une poubelle débordante à Londres et un éléphant mâle marchant dans un tas d’ordures, un rappel brutal des conséquences de nos actes.

Le vote pour le Prix du public est désormais ouvert en ligne jusqu'au 31 janvier. L'image gagnante, ainsi que les quatre meilleures, seront annoncées en février et présentées en ligne et en personne au Musée d'histoire naturelle.

La photographie animalière capture non seulement la beauté de notre monde, mais constitue également un outil puissant de sensibilisation et d’incitation à l’action. Grâce à ces photographies, nous pouvons mieux comprendre la fragilité de notre environnement et l’importance de le préserver pour les générations futures. Faites entendre votre voix et votez pour l'image qui vous parle, qu'elle célèbre la splendeur de la nature ou souligne l'urgence du changement.

En savoir plus dans l'histoire Web : Le pouvoir de la photographie animalière : capturer la beauté et l'impact de notre monde