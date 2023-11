Un nouvel accord de paiement montre la manœuvre stratégique de Spotify

By

Dans une tournure surprenante des événements, le géant du streaming musical Spotify a conclu un partenariat unique et avantageux avec Google pour les paiements basés sur Android. Selon un récent témoignage dans le procès Epic contre Google, Spotify a réussi à négocier un accord selon lequel il paie une commission de 0 % lorsque les utilisateurs choisissent d'acheter des abonnements via son propre système de paiement. Cependant, si les utilisateurs choisissent Google comme processeur de paiement, Spotify ne paie qu'une maigre commission de 4 %.

Cet accord s'écarte considérablement des frais standard de 15 % de Google, remettant en question l'idée selon laquelle tous les développeurs sont soumis aux mêmes tarifs. Alors que Google avait initialement tenté de garder les détails de cet accord confidentiels, arguant que cela pourrait entraver les négociations avec d'autres développeurs d'applications recherchant des conditions plus favorables, cela a maintenant été révélé au cours du procès.

Le programme User Choice Billing de Google, lancé en 2022, réduit généralement la commission du Play Store d'environ 4 % si les développeurs utilisent leur propre système de paiement, ce qui ramène les frais à environ 11 %. Cependant, cet arrangement n'offre souvent que peu ou pas d'économies réelles aux développeurs, car ils sont responsables des dépenses associées au traitement des paiements. Bien que Google ait souligné la flexibilité offerte par son programme, les économies de coûts semblent moins importantes qu'on ne le pensait auparavant.

La popularité remarquable de Spotify a joué un rôle central dans la conclusion de cet accord « sans précédent » et sur mesure. Témoignant devant le tribunal, Don Harrison, responsable des partenariats mondiaux de Google, a justifié l'accord en déclarant que la fonctionnalité appropriée de Spotify sur les services Play et les services de base était cruciale pour garantir la préférence continue des consommateurs pour les téléphones Android. Parallèlement à cet accord de paiement, Spotify et Google ont engagé 50 millions de dollars chacun dans un « fonds de réussite », démontrant leur investissement commun dans le succès du partenariat.

Bien que les noms d’autres développeurs bénéficiant de tarifs plus avantageux n’aient pas été divulgués, il a été révélé que Google proposait à Netflix un tarif réduit de seulement 10 pour cent – ​​une offre qui a été déclinée par le géant du streaming. Par conséquent, Netflix ne propose plus d’option d’achat in-app sur Android et ne paie plus de frais à Google pour la distribution de son application.

Cette dernière décision de Spotify montre non seulement son approche proactive dans la gestion de ses obligations de paiement, mais met également en évidence le paysage complexe de l'économie des magasins d'applications. En concluant un accord qui réduit considérablement son fardeau de paiement, Spotify s'est positionné comme un acteur avisé dans la bataille en cours entre les développeurs d'applications et les géants de la technologie sur les frais de commission.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que le programme de facturation User Choice proposé par Google ?

Le programme de facturation User Choice de Google permet aux développeurs d'applications d'utiliser leur propre système de paiement, réduisant ainsi les frais de commission facturés par le Google Play Store. En règle générale, ce programme réduit d'environ 4 pour cent les frais standard de 15 pour cent, les ramenant à environ 11 pour cent. Cependant, il est important de noter que les développeurs sont toujours responsables des dépenses de traitement des paiements, ce qui peut compenser toute économie potentielle.

2. Comment Spotify a-t-il réussi à obtenir des conditions de paiement plus avantageuses auprès de Google ?

La grande popularité de Spotify et son impact potentiel sur les ventes de téléphones Android ont joué un rôle crucial dans la négociation de son accord de paiement unique avec Google. Cela souligne la valeur stratégique de Spotify pour l'écosystème de Google. En proposant un accord selon lequel Spotify paie 0 % de commission pour les abonnements traités via son propre système, et seulement 4 % si les utilisateurs choisissent Google comme processeur de paiement, les deux parties ont trouvé un accord mutuellement avantageux.

3. D'autres développeurs ont-ils reçu un traitement similaire de la part de Google ?

Bien que Google ait reconnu que d'autres développeurs auraient pu obtenir des tarifs plus généreux, ils se sont abstenus de nommer ces parties. Au cours du procès, il a été révélé que Google offrait à Netflix un tarif réduit de seulement 10 %, que la plateforme de streaming a refusé. En conséquence, Netflix ne propose plus d’option d’achat intégré sur Android et ne paie aucun frais à Google pour la distribution de son application.