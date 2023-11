Les chefs croient depuis longtemps que la clé d’un steak parfaitement assaisonné est de le saler généreusement avant de le saisir. Cependant, une nouvelle perspective du physicien George Vekinis remet en question cette idée reçue. Vekinis, réputé pour ses travaux sur les céramiques et composites avancés, s'est penché sur la science de la cuisine dans son dernier livre. Contrairement à la croyance populaire, il suggère que passer le steak au micro-ondes avant de le faire frire est le secret d'un résultat délicieux et tendre.

Dans une récente interview avec le podcast Instant Genius, Vekinis a expliqué pourquoi il préconise cette méthode de cuisson non conventionnelle. Selon lui, saler le steak avant de le faire frire peut en réalité avoir des effets néfastes. Le sel possède une capacité osmotique qui extrait l’eau de la viande, ce qui donne une texture plus dure et moins savoureuse. En passant le steak au micro-ondes avant de le saisir, la viande conserve son humidité, assurant une bouchée plus juteuse et plus tendre.

Bien que cette perspective puisse en surprendre beaucoup, Vekinis souligne l’importance de laisser le steak atteindre la température ambiante avant la cuisson. Cette étape garantit une cuisson homogène et évite que la viande ne devienne dure. En passant le steak au micro-ondes, le processus de chauffage initial est accéléré, accélérant ainsi la transition du froid à la température ambiante.

Les critiques diront peut-être que passer un steak au micro-ondes pourrait compromettre sa saveur ou donner lieu à un morceau de viande inégalement cuit. Cependant, Vekinis maintient ses conclusions, affirmant que des techniques d'assaisonnement et de saisie appropriées peuvent compenser les défauts mineurs du processus de cuisson au micro-ondes. De plus, il suggère d’expérimenter différents niveaux de puissance et durées de micro-ondes pour obtenir le niveau de cuisson souhaité.

FAQ:

Q : Est-il vraiment nécessaire de passer le steak au micro-ondes avant de le faire frire ?

R : Selon le physicien George Vekinis, passer le steak au micro-ondes avant de le faire frire peut améliorer sa tendreté et sa jutosité. Cependant, les méthodes de cuisson traditionnelles peuvent toujours produire d’excellents résultats avec des techniques d’assaisonnement et de saisie appropriées.

Q : Le passage au micro-ondes affectera-t-il la saveur du steak ?

R : Bien que certains puissent s'inquiéter de l'impact du passage au micro-ondes sur la saveur, Vekinis assure qu'avec un assaisonnement et une saisie appropriés, toute perte potentielle de saveur peut être minimisée.

Q : Combien de temps le steak doit-il être passé au micro-ondes ?

R : La durée exacte du micro-ondes dépendra de l’épaisseur et de la cuisson souhaitée du steak. Il est recommandé d'expérimenter différents niveaux de puissance et durées pour obtenir le résultat parfait.