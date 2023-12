EggBred propose des sandwichs de petit-déjeuner uniques à Long Beach

EggBred, un restaurant de sandwichs pour le petit-déjeuner bien-aimé, connu pour son pain au lait exclusif et son souci de la qualité, s'apprête à ouvrir son premier emplacement de franchise à Long Beach au début de 2022. Le nouveau magasin, situé dans la tour Shoreline Gateway au centre-ville, offrira le même menu comme emplacement phare de La Habra.

Le succès d'EggBred peut être attribué à son engagement envers les détails et ses ingrédients délicieux. Par exemple, le restaurant crée lui-même ses propres saucisses pour le petit-déjeuner en utilisant un mélange spécial d'épaule de porc, de graisse de dos, d'ail et d'herbes italiennes. Les pommes de terre sont battues à la bière pour ajouter une touche de saveur supplémentaire.

Non seulement EggBred excelle dans la préparation de sandwichs pour le petit-déjeuner, mais il propose également une variété d'options pour le déjeuner. L'un des plats les plus remarquables est le « Nashville Hottie », une poitrine de poulet au babeurre panée à la main avec une tartinade au paprika fumé, une salade de vinaigre de cidre et des cornichons à l'aneth, le tout niché dans un petit pain au lait grillé. Le « Ribeye Steak & Egg » comprend du faux-filet tendre, un œuf trop moyen, de la roquette au citron, des oignons caramélisés et un chimichurri aux poivrons rôtis.

En plus des sandwichs, EggBred a récemment ajouté sept burritos pour le petit-déjeuner à son menu. Le « Chili Con Carne Burrito » combine du faux-filet asada, du chili chorizo ​​fait maison, des pommes de terre panées à la bière et bien plus encore.

Pour ceux qui recherchent des alternatives aux sandwichs, EggBred sert des muffins anglais cuits localement et de la taille d'un pain à hamburger, parfaits pour les œufs Benedict personnalisables. D'autres options incluent des toasts à l'avocat et une poutine alléchante pour le petit-déjeuner avec des pommes de terre croustillantes, du poulet pop-corn au babeurre, une sauce à la saucisse de campagne et bien plus encore.

Bien qu'EggBred ait ouvert ses portes pendant la période difficile de la pandémie de COVID-19, son concept unique et ses offres délicieuses ont rapidement gagné en popularité sur les réseaux sociaux. Les vidéos Instagram de la marque montrant des sandwichs farcis et des jaunes d'œufs gluants ont rapidement recueilli des milliers de vues.

EggBred prévoit d'ouvrir 10 franchises supplémentaires au cours des prochaines années, pour répondre aux amateurs de petit-déjeuner à travers le pays. L'emplacement de Long Beach, ouvert fin janvier ou début février, vise à offrir à la communauté des options de petit-déjeuner préparées par un chef, savoureuses et à emporter.

Suivez EggBred sur Instagram pour des mises à jour sur le prochain magasin de Long Beach. La tour Shoreline Gateway, située au 777 E. Ocean Boulevard, promet d'être le lieu idéal pour les créations de petit-déjeuner innovantes et délicieuses d'EggBred.