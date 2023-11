Un nouvel appareil Realme portant le code de modèle RMX3890 a récemment fait son apparition sur la FCC, alimentant encore davantage l'anticipation de la prochaine gamme de smartphones. Cet appareil a également été repéré sur les sites de certification TKDN de la CEE et de l'Indonésie, consolidant ainsi son arrivée imminente. Bien que les détails concrets n’aient pas encore été officiellement confirmés, les informations divulguées sont suffisantes pour susciter l’enthousiasme des passionnés de technologie.

Selon la liste FCC, le smartphone Realme mesure 164.6 mm × 75.4 mm × 7.59 mm et pèse 185 grammes. Il prend en charge plusieurs options de connectivité, notamment 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, WiFi double bande, GPS et NFC. Le smartphone devrait notamment comporter quatre systèmes de navigation, à savoir Beidou, Galileo, GLONASS et GPS.

Bien qu'il semble s'agir d'un smartphone 4G de milieu de gamme, nous ne pouvons pas tirer de conclusions définitives tant que Realme n'a pas fait une annonce officielle. Alors, pour l’instant, on attend avec impatience plus d’informations pour mieux comprendre ce que cet appareil nous réserve.

La prochaine gamme de smartphones de Realme génère un buzz important dans la communauté technologique. L'une des versions les plus attendues est le Realme GT5 Pro, dont le lancement est prévu demain à 2 heures, heure locale en Chine. Ce smartphone crée des vagues en étant le premier à prendre en charge l'enregistrement vidéo au téléobjectif en Dolby Vision HDR. De plus, il devrait présenter des spécifications impressionnantes, notamment le capteur Sony LYTIA, l'écran BOE avec une luminosité allant jusqu'à 3000 8 nits et le Snapdragon 3 Gen 24 avec une RAM époustouflante de XNUMX Go.

En plus du Realme GT5 Pro, un autre téléphone passionnant en préparation est le Realme C65 5G, qui, selon les rumeurs, ferait ses débuts début décembre. Il devrait être disponible dans plusieurs configurations, allant de 4 Go à 8 Go de RAM et de 64 Go à 128 Go de stockage. Cet appareil pourrait être disponible en deux options de couleurs attrayantes, violet foncé et vert.

Alors que nous attendons avec impatience ces nouveaux smartphones Realme, une chose est sûre : la marque continue de repousser les limites et de captiver le marché avec ses offres innovantes. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur la gamme passionnante de Realme !

