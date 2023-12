DeepMind utilise l'IA pour prédire des millions de nouveaux cristaux

By

Selon un article récent paru dans Nature, Google DeepMind a développé un outil d'intelligence artificielle (IA) appelé GNoME (Graph Networks for Materials Exploration) capable de prédire de nouvelles structures cristallines. En utilisant les bibliothèques existantes de structures chimiques, GNoME a généré 2.2 millions de nouvelles structures cristallines jusqu’alors inconnues de la science.

Pour valider ces prédictions, DeepMind a collaboré avec des chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley. Ils ont pu synthétiser 41 des 58 composés prévus en un peu plus de deux semaines. De plus, depuis que les recherches ont été menées, plus de 700 autres cristaux ont été produits par divers groupes.

DeepMind a rendu public un sous-ensemble des structures les plus stables, totalisant 381,000 XNUMX cristaux, pour que d'autres laboratoires puissent les étudier plus en profondeur. Parmi ces structures se trouvent des milliers de cristaux qui ont un potentiel de supraconductivité, où les courants électriques circulent avec une résistance nulle, ainsi que des centaines de conducteurs potentiels d'ions lithium qui pourraient être utilisés dans les batteries.

Même si les travaux de DeepMind sont impressionnants, les scientifiques soulignent qu'il ne s'agit là que du début de l'exploration dans ce domaine. L’outil d’IA s’est concentré sur les cristaux qui se forment dans des conditions spécifiques, et les cristaux ne constituent qu’un sous-ensemble du vaste univers des matériaux. Aron Walsh, spécialiste des matériaux à l'Imperial College de Londres, a noté que le nombre de cristaux potentiellement manufacturables incorporant à eux seuls quatre éléments chimiques pourrait être d'environ 32 XNUMX milliards.

Il n’est pas certain que l’un des 2.2 millions de nouveaux cristaux prédits par DeepMind soit utile. Cependant, les techniques utilisées dans cette recherche ont une valeur significative. En plus de suggérer de nouveaux cristaux, l’IA peut également aider à découvrir des règles inconnues qui régissent la formation des cristaux. De plus, comprendre la formation des cristaux pourrait épargner aux chercheurs le processus laborieux de synthèse manuelle de chaque matériau.

En conclusion, l’outil d’IA de DeepMind a prédit avec succès des millions de nouvelles structures cristallines. Bien que les applications pratiques de ces structures cristallines restent encore à déterminer, les connaissances acquises grâce à cette recherche pourraient avoir des implications considérables à la fois pour l’exploration des matériaux et pour la compréhension de la formation des cristaux.

