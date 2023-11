Le nouveau jeu de MMO Veterans vise à révolutionner l’interaction et la propriété des joueurs

Une équipe de vétérans chevronnés du MMO, dont Jeffrey Butler, l'un des producteurs originaux d'EverQuest, développe actuellement un nouveau jeu en ligne ambitieux appelé Avalon. Le projet promet non seulement de couvrir plusieurs contextes et genres, mais utilise également une technologie d’IA de pointe pour améliorer l’interaction des joueurs et la création de personnages. En outre, il vise à révolutionner le concept de propriété d’actifs grâce à la mise en œuvre d’une authentification de type blockchain.

Avec une équipe composée de développeurs expérimentés qui ont travaillé sur des titres de premier plan tels que World of Warcraft, Call of Duty, Elden Ring et Diablo, Avalon a attiré une attention considérable au sein de l'industrie du jeu vidéo. La particularité du jeu est sa capacité à effectuer une transition transparente entre différents contextes et genres, permettant aux joueurs de contribuer à son histoire unique et à son récit global.

En coulisses, Avalon utilise des outils d'IA avancés pour faciliter la création et l'interaction des personnages. Par exemple, il utilise l'outil Popul8, un puissant système de génération procédurale capable de produire une grande multitude de modèles de personnages non-joueurs (PNJ). De plus, Inworld AI agit comme un ChatGPT intégré pour les PNJ, générant des dialogues et conférant aux personnages des personnalités distinctes en fonction des invites des développeurs.

En regardant la bande-annonce, Avalon peut sembler être une expérience MMO banale, remplie de séquences de combat banales allant du jeu d'épée fantastique aux batailles de science-fiction. Cependant, une inspection plus approfondie révèle des aperçus de la construction de maisons et d'éléments de construction de ville à la manière des Sims, faisant allusion au potentiel de développement piloté par les joueurs.

L’aspect le plus intrigant d’Avalon réside peut-être dans la mise en œuvre d’une économie virtuelle et d’une « souveraineté numérique ». Les joueurs auront la possibilité de posséder des actifs et des mondes dans le jeu, avec la possibilité supplémentaire de pouvoir les transférer entre différents jeux et plateformes. Ce transfert de propriété est authentifié par Avalon grâce à l'utilisation de la technologie blockchain, offrant aux joueurs un moyen sécurisé et vérifiable de vérifier les actifs numériques.

Même si l’idée de créer un métaverse et d’intégrer la technologie blockchain peut sembler ambitieuse, il est important d’aborder ces objectifs avec scepticisme. Néanmoins, l'équipe de développement d'Avalon est déterminée à offrir une expérience qui permet aux joueurs de façonner le monde du jeu selon leurs désirs. Seul le temps nous dira si Avalon pourra dépasser les échecs des tentatives précédentes et révolutionner le genre MMO tel que nous le connaissons.

QFP

Q : Qu’est-ce qu’Avalon ?

Avalon est un prochain jeu en ligne développé par une équipe de vétérans du MMO. Il vise à offrir aux joueurs une expérience de jeu dynamique et immersive qui couvre divers genres et contextes, leur permettant de contribuer à l'évolution de l'histoire et de la narration du jeu.

Q : Comment Avalon utilise-t-il la technologie de l'IA ?

Avalon utilise des outils d'IA, tels que Popul8, un outil de création de personnages par génération procédurale, et Inworld AI, un ChatGPT intégré, pour améliorer la création de personnages et l'interaction au sein du jeu. Ces systèmes basés sur l'IA génèrent divers modèles, dialogues et personnalités de PNJ en fonction des invites des développeurs.

Q : Qu'est-ce qui distingue Avalon des autres MMO ?

Avalon se distingue par son intégration d'une économie virtuelle et de sa « souveraineté numérique ». Les joueurs ont la possibilité de posséder des actifs et des mondes dans le jeu, avec la possibilité supplémentaire de les transférer entre différents jeux et plateformes, grâce au système d'authentification d'Avalon utilisant la technologie blockchain.

Q : Comment Avalon vise-t-il à révolutionner l’interaction entre les joueurs ?

Avalon vise à permettre aux joueurs de façonner le monde du jeu selon leurs désirs. Grâce à un développement piloté par les joueurs et à la possibilité de posséder et de transférer des actifs, les joueurs peuvent contribuer activement à l'évolution du récit et façonner l'expérience de jeu globale.