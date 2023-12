La fin d'une époque : la démolition commence sur le restaurant emblématique du 94e Escadron aéronautique

Après près de 50 ans d'activité, le restaurant bien-aimé du 94th Aero Squadron de l'aéroport de Van Nuys a fermé ses portes et risque désormais d'être démoli. Le restaurant couvert de lierre, connu pour ses charmants jardins et ses vues sur la piste d'atterrissage, a ouvert ses portes en novembre 1973 et a officiellement fermé ses portes le 20 mai 2022. Une déclaration sur le site Web du restaurant exprime sa gratitude aux clients fidèles et à la communauté aéronautique pour leur soutien au fil des années.

Fondé par le pilote de la Seconde Guerre mondiale David Tallichet, le restaurant du 94th Aero Squadron faisait partie de la Specialty Restaurants Corporation, qui comprenait d'autres établissements notables comme le Proud Bird près de LAX. La vision de Tallichet était de transporter les invités dans le temps dans un château français « bombardé », combinant une expérience culinaire unique avec un amour pour l'aviation.

Cependant, l'époque du restaurant a pris fin alors que les équipes de démolition travaillent au démantèlement de la structure. Seule subsiste la célèbre enseigne 94e, dernier rappel de la présence du restaurant emblématique. A sa place, un bâtiment industriel sera construit, marquant la fin d'une époque pour la communauté de l'aéroport de Van Nuys.

La fermeture du restaurant du 94th Aero Squadron laisse un vide sur la scène aéronautique locale. Pendant des décennies, les clients pouvaient savourer un repas tout en regardant les avions décoller et atterrir à quelques pas de là. C'est un lieu de rassemblement pour les passionnés d'aviation, les pilotes et les locaux, créant des souvenirs et tissant des liens.

Alors que la démolition a lieu, la communauté aéronautique garde de bons souvenirs du restaurant du 94th Aero Squadron et du rôle qu'il a joué dans l'enrichissement de l'expérience de l'aéroport de Van Nuys. Tandis qu'un nouveau bâtiment industriel remodèlera le paysage, l'esprit du restaurant emblématique continuera de vivre dans le cœur de ceux qui ont chéri son histoire et son atmosphère.