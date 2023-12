Baldwin Vineyards ferme ses portes après 42 ans de succès : un adieu affectueux

By

Baldwin Vineyards, un domaine viticole familial bien-aimé situé à Pine Bush, dans l'État de New York, a fait l'annonce déchirante de sa fermeture après 42 ans d'activité. La nouvelle a été partagée sur leurs plateformes de médias sociaux, où ils ont exprimé leur gratitude pour le soutien et la fidélité indéfectibles qu'ils ont reçus de leurs clients au fil des ans.

La propriétaire Wendy Baldwin-Landolina a déclaré dans un communiqué que la décision de fermer était une décision difficile, mais qu'elle avait été prise afin de donner la priorité à passer plus de temps avec sa famille et ses amis. Le dernier jour d'exploitation du vignoble aura lieu le 31 décembre, alors qu'ils feront leurs adieux à leurs fidèles clients.

Pour commémorer leur présence de longue date dans la vallée de l'Hudson, Baldwin Vineyards a prévu un week-end d'adieu les 16 et 17 décembre, proposant de la musique live, des réductions allant jusqu'à 35 %, des amuse-gueules, des ventes aux enchères de vins et des prix. Cet événement vise à donner à leurs clients une dernière occasion de lever un verre, de créer des souvenirs précieux et de dire au revoir à Baldwin Winery dans une célébration remplie de nostalgie.

Au fil de ses années d'activité, Baldwin Vineyards est devenu célèbre pour son vin de fraise exceptionnel, une ode aux produits abondants de la région. Ils ont joué un rôle important dans la scène viticole locale, offrant aux visiteurs une expérience délicieuse dans le pittoresque comté d'Ulster.

Même si leur fermeture constitue sans aucun doute une perte pour les amateurs de vin et les excursionnistes de la vallée de l'Hudson, les souvenirs partagés et l'impact qu'ils ont eu sur la communauté demeureront. L'héritage de Baldwin Vineyards se perpétuera à travers les moments précieux et les bouteilles de vin que les clients ont collectionnées au fil des ans.

Pour plus d'informations sur leurs événements d'adieu et pour en savoir plus sur leurs vins, visitez baldwinvineyards.com.