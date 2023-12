L'étiquette évolue : comment les traditions de vacances du Sud changent

By

Dans le monde des traditions de vacances, les Sudistes sont connus depuis longtemps pour respecter les règles. Cependant, à mesure que les temps changent, les coutumes et l’étiquette qui régissaient autrefois les fêtes évoluent également. Même si certaines règles d'étiquette conventionnelles ne s'appliquent plus dans les foyers du Sud du XXIe siècle, les valeurs fondamentales de l'appréciation et du respect restent intactes.

L'expert en étiquette, le révérend Dr August Abbott, explique que les traditions peuvent être perdues pour diverses raisons : leur oubli, les changements sociétaux ou tout simplement le fait de ne plus s'en soucier. Mais il y a une autre raison à considérer : certaines règles pourraient tomber pour laisser la place à des moyens plus efficaces d’exprimer l’amour et la gentillesse pendant la période des fêtes.

Selon Maralee McKee, le cœur des vacances est l'amour en action. Que ce soit en partageant un repas, en offrant ou en recevant des cadeaux, en aidant ceux qui en ont besoin ou en étant généreux en temps et en gratitude, ces expressions d'amour ne se démoderont jamais.

Bien qu'il existe des règles d'étiquette intemporelles qui ne disparaîtront jamais, les experts suggèrent que certaines traditions peuvent être plus flexibles dans le monde d'aujourd'hui. Les sièges attribués lors des dîners formels ont cédé la place à une approche plus détendue, avec des sièges ouverts encourageant les rencontres et une atmosphère décontractée. La table des enfants, autrefois un incontournable des réunions de vacances, pourrait désormais avoir besoin d'être réévaluée à mesure que les plus jeunes grandissent. Organiser un repas multigénérationnel peut créer des souvenirs impérissables pour toute la famille.

L’utilisation de porcelaine fine n’est plus une obligation pour les repas de fêtes. Les hôtes sont libres de choisir leur propre niveau de formalité, qu'il s'agisse d'utiliser de la porcelaine ancienne ou d'opter pour des assiettes en carton pratiques. De même, les codes vestimentaires des fêtes sont devenus plus décontractés, permettant aux invités de s'habiller d'une manière qui reflète le ton de l'événement plutôt que de suivre strictement les normes traditionnelles.

La tradition d'envoyer des cartes de vœux a également commencé à changer. Avec l’essor de la technologie, les méthodes alternatives d’envoi de vœux chaleureux sont devenues plus répandues. Qu'il s'agisse de cartes traditionnelles, d'e-mails ou de cartes électroniques, le choix est personnel et acceptable.

Enfin, le calendrier de la décoration a changé pour de nombreuses jeunes générations. L'ancienne règle consistant à attendre après Thanksgiving n'est plus vraie, car les Millennials et la génération X commencent souvent leurs décorations de Noël plus tôt.

À mesure que les traditions évoluent, l'accent mis sur le respect et la gratitude reste au cœur de l'étiquette des vacances dans le Sud. La clé est de trouver un équilibre entre honorer le passé et accepter les changements du présent.