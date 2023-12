Une urgence chimique à La Porte incite à un abri sur place

Résumé : Une urgence chimique chez ALTIVIA Specialty Chemicals à La Porte, au Texas, a conduit à l'émission d'un ordre de mise à l'abri sur place, puis à sa levée. Huit personnes ont été hospitalisées en raison d'une exposition mais étaient dans un état stable. Le rejet chimique de phosgène est à l'origine de l'urgence.

La Porte, au Texas, a été confrontée à une urgence chimique lundi après-midi, incitant les autorités à émettre un ordre de confinement sur place. L'ordre est resté en vigueur pendant environ une heure avant d'être levé, apportant un soulagement aux résidents. La cause de l'urgence a été identifiée comme un rejet chimique de phosgène, selon le bureau de gestion des urgences.

Des responsables des bureaux de la juge Lina Hildago ont confirmé que huit personnes avaient été transportées vers des hôpitaux après avoir été exposées au produit chimique chez ALTIVIA Specialty Chemicals. Heureusement, tous les huit seraient dans un état stable à leur sortie de l'établissement. Les équipes d’urgence sont intervenues rapidement pour gérer la situation et, à mesure que la menace s’est atténuée, elles ont commencé à se démobiliser. Une surveillance de précaution continue d'être effectuée par le service de contrôle de la pollution du comté de Harris.

ALTIVIA Specialty Chemicals a publié un communiqué reconnaissant l'incident. Ils ont signalé une rupture d'un dispositif de décompression dans leur usine de La Porte, entraînant un rejet de phosgène. Bien qu'il y ait des indices selon lesquels les vapeurs pourraient s'être propagées au-delà de la clôture sud de l'installation, ALTIVIA a assuré que ses procédés avaient été arrêtés et que le rejet était contenu. Heureusement, aucun blessé n’a été signalé dans leur établissement.

Le phosgène, selon les Centers for Disease Control and Prevention, est un gaz toxique qui peut provoquer une grave détresse respiratoire et d'autres complications de santé en cas d'exposition. La sécurité des employés, des communautés voisines et de l'environnement reste une priorité absolue pour ALTIVIA qui travaille en étroite collaboration avec la ville de La Porte, le comté de Harris et d'autres autorités compétentes pour faire face à la situation.

La réponse rapide et l’endiguement réussi de l’urgence chimique témoignent de la coordination et de la diligence des équipes de gestion des urgences impliquées. À mesure que les enquêtes se poursuivent, les mesures de sécurité seront revues et renforcées pour éviter des incidents similaires à l'avenir.