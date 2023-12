Top 15 des aliments riches en fibres que vous pouvez trouver chez Trader Joe's

By

Vous recherchez des aliments riches en fibres à intégrer à votre alimentation ? Trader Joe's a ce qu'il vous faut. Voici les 15 meilleurs aliments riches en fibres que vous pouvez trouver chez Trader Joe's :

1. Flocons d'avoine : Polyvalents et riches en fibres, les flocons d'avoine sont parfaits pour un petit-déjeuner copieux ou des barres granola maison.

2. Lentilles : Excellente source de protéines et de fibres végétales, les lentilles peuvent être ajoutées aux soupes, aux salades ou transformées en hamburgers aux lentilles.

3. Graines de chia : Ces minuscules graines sont une source de fibres et peuvent être ajoutées aux smoothies, aux yaourts ou aux flocons d'avoine.

4. Pain à grains entiers : Trader Joe's propose une variété de pains à grains entiers riches en fibres et en nutriments essentiels.

5. Amandes : Excellente option de collation, les amandes sont non seulement riches en fibres, mais également riches en graisses et en protéines saines.

6. Haricots noirs : Polyvalents et riches en fibres, les haricots noirs peuvent être ajoutés aux salades, aux tacos ou utilisés comme base pour des hamburgers végétariens.

7. Popcorn : Étonnamment, le popcorn est une bonne source de fibres et Trader Joe's propose une variété d'options, notamment des versions biologiques et légèrement salées.

8. Orge perlé : Utilisez de l'orge perlé dans les soupes, les ragoûts ou comme alternative au riz pour augmenter votre apport en fibres.

9. Brocoli : Non seulement riche en fibres, mais le brocoli regorge également de vitamines et de minéraux. Dégustez-le cuit à la vapeur, rôti ou ajouté aux sautés.

10. Avocat : L’avocat est non seulement riche en graisses saines, mais contient également une bonne quantité de fibres. Ajoutez-le aux salades, aux sandwichs ou utilisez-le comme garniture de pain grillé.

11. Quinoa : Céréale sans gluten riche en protéines et en fibres, le quinoa est une excellente base pour les salades et les bols.

12. Framboises : Parmi les fruits les plus riches en fibres, les framboises constituent une collation parfaite ou un ajout au yaourt et aux flocons d'avoine.

13. Pois verts : Les pois verts surgelés de Trader Joe sont un moyen pratique d'ajouter des fibres à vos repas.

14. Patates douces : Riches en fibres, vitamines et minéraux, les patates douces sont polyvalentes et peuvent être préparées de nombreuses façons.

15. Edamame : Ces jeunes graines de soja sont non seulement riches en protéines mais aussi en fibres. Dégustez-les comme collation ou ajoutez-les à vos repas pour un apport riche en protéines.

L'incorporation de ces aliments riches en fibres de Trader Joe's dans votre alimentation peut contribuer à une meilleure santé digestive et à un bien-être général. N'oubliez pas d'augmenter progressivement votre apport en fibres et de boire beaucoup d'eau pour faciliter la digestion. Bon shopping et alimentation saine !