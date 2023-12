10 indicateurs clés que vous faites partie de la classe moyenne supérieure

Résumé : Cet article examine le concept de classe moyenne supérieure et met en évidence dix indicateurs clés qui suggèrent que vous pourriez appartenir à ce groupe socio-économique. La classe moyenne supérieure se caractérise par une valeur nette plus élevée et une plus grande sécurité financière par rapport à la classe moyenne, même si elle n’est pas encore à égalité avec les extrêmement riches.

1. Vous disposez d’un revenu discrétionnaire : Contrairement à ceux de la classe moyenne, les individus de la classe moyenne supérieure ont encore de l’argent même après avoir atteint leurs objectifs d’épargne et d’investissement.

2. Portefeuille diversifié : Outre les liquidités, les individus de la classe moyenne supérieure possèdent une gamme d'actifs tels que des actions et des propriétés locatives qui contribuent à leurs revenus et à leur stabilité financière.

3. Hypothèque confortable : Bien que ce ne soit pas une exigence, les membres de la classe moyenne supérieure peuvent avoir remboursé leur hypothèque plus tôt ou avoir une hypothèque qui n'entrave pas leur bien-être financier.

4. Résider dans des quartiers recherchés : Vivre dans un quartier chic peut indiquer une appartenance à la classe moyenne supérieure, ce qui suggère la réussite financière et la prospérité.

5. Stress financier minimal : disposer d'un fonds d'urgence substantiel et de la capacité de couvrir facilement les dépenses imprévues est une forte indication de l'appartenance à la classe moyenne supérieure.

6. Changements positifs dans les modes de vie : les individus de la classe moyenne supérieure connaissent une amélioration significative de leur qualité de vie, leur permettant de profiter d'un luxe auparavant inabordable, d'investir dans leurs passe-temps et de poursuivre leurs passions.

7. Enseignement supérieur : De nombreux membres de la classe moyenne supérieure ont acquis des diplômes d’enseignement supérieur, ce qui a ouvert des opportunités d’emplois mieux rémunérés et accru la stabilité financière.

8. Entreprises entrepreneuriales : Créer et gérer sa propre entreprise n'est pas rare au sein de la classe moyenne supérieure, car cela constitue une source supplémentaire de revenus et de création de richesse.

9. Accès à des conseillers financiers : La recherche de conseils et d'orientations financiers professionnels est une pratique régulière pour la classe moyenne supérieure, donnant la priorité à la préservation et à la croissance du patrimoine.

10. Transfert de richesse générationnel : Dans certains cas, naître dans une famille ayant un historique de réussite économique et de richesse accumulée peut placer les individus dans la classe moyenne supérieure dès leur plus jeune âge.

Même si la définition de la classe moyenne supérieure peut varier, ces dix indicateurs offrent un aperçu précieux des signes de réussite et de sécurité financières au sein de cette couche socio-économique.

