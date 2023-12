12 délicieux desserts sans cuisson pour satisfaire votre dent sucrée

Résumé : Envie d'une gourmandise sucrée sans avoir besoin d'allumer le four ? Ces 12 desserts sans cuisson sont non seulement faciles à préparer mais aussi incroyablement délicieux. Des cheesecakes crémeux aux barres chocolatées, il y en a pour tous les goûts.

1. Cheesecake classique sans cuisson

Offrez-vous un cheesecake onctueux et crémeux sans les tracas de la cuisson. Mélanger le fromage à la crème, le sucre et la vanille jusqu'à consistance lisse, incorporer la crème fouettée et verser dans une croûte de biscuits Graham. Mettre au frais quelques heures avant de servir.

2. Barres au chocolat et au beurre de cacahuète

Combinez la combinaison ultime de chocolat et de beurre de cacahuète dans un rêve sans cuisson. Mélangez les biscuits Graham écrasés, le sucre en poudre, le beurre fondu et le beurre de cacahuète. Presser dans une casserole, faire fondre le chocolat et l'étaler sur le dessus. Réfrigérer jusqu'à fermeté.

3. Boules de neige à la noix de coco

Transportez-vous dans un paradis tropical avec ces délicieuses boules de neige à la noix de coco. Mélangez de la noix de coco râpée, du lait concentré sucré et un soupçon d'extrait de vanille et d'amande. Former des boules et réfrigérer jusqu'à ce qu'elles soient prises.

4. Tarte glacée au citron

Pour un dessert rafraîchissant et piquant, préparez une tarte au citron glacée. Mélangez le jus de citron et le lait concentré, incorporez la crème fouettée, versez dans une croûte de biscuits Graham et refroidissez à la perfection.

5. Tarte au chocolat sans cuisson

Comblez vos envies de chocolat avec une tarte au chocolat sans cuisson riche et décadente. Mélangez les biscuits Oreo écrasés et le beurre fondu, pressez dans un moule à tarte. Versez la crème chauffée sur le chocolat noir, remuez jusqu'à consistance lisse et versez dans la croûte. Refroidissez et dégustez.

6. Parfait au yaourt et aux baies

Créez un dessert délicieux et sain avec un parfait au yaourt et aux baies. Disposez du yaourt grec mélangé avec du miel, du granola et des baies fraîches dans des verres élégants. Un régal pour les yeux et les papilles.

7. Tarte au beurre de cacahuète

Offrez-vous la combinaison irrésistible de beurre de cacahuète et de chocolat avec une tarte au beurre de cacahuète. Battre le beurre de cacahuète, le fromage à la crème et le sucre en poudre, incorporer la garniture fouettée et verser dans une croûte de biscuits au chocolat. Détendez-vous pour un coin de paradis parfait.

8. Groupes de routes rocheuses

Envie de quelque chose de croustillant et moelleux ? Essayez de créer des groupes de routes rocheuses. Faire fondre le chocolat, incorporer les mini guimauves et les noix hachées, déposer des cuillerées sur du papier sulfurisé et laisser reposer pour une délicieuse gâterie maison.

9. Mousse à la Mangue

Embrassez les saveurs tropicales de la mangue avec une succulente mousse à la mangue. Dissoudre la gélatine dans l'eau tiède, mélanger avec la purée de mangue et le sucre, incorporer la crème fouettée et réfrigérer pour un dessert léger et rafraîchissant.

10. Friandises au riz Krispie

Pour un dessert nostalgique et facile, préparez des friandises Rice Krispie. Faire fondre le beurre et les guimauves, incorporer les Rice Krispies, presser dans une poêle et laisser reposer. Simple et satisfaisant.

11. Truffes Oreo

Transformez les biscuits Oreo emblématiques en truffes gourmandes. Écrasez les Oreos, mélangez-les avec du fromage à la crème, formez des boules, trempez-les dans le chocolat fondu et réfrigérez pour une gâterie délicieusement décadente.

12. Coupes Tiramisu

Apportez les saveurs de l'Italie dans votre cuisine avec des tasses de tiramisu individuelles. Mélanger le mascarpone et le sucre en poudre, tremper les boudoirs dans l'espresso, les superposer avec le mélange de mascarpone dans des tasses et saupoudrer de poudre de cacao. Un dessert délicieusement riche et crémeux.

Conclusion:

Ces 12 desserts sans cuisson sont non seulement faciles à préparer, mais plairont également à tout le monde. Que vous ayez envie de quelque chose de crémeux, chocolaté ou fruité, il existe une recette pour satisfaire votre gourmandise. Savourez ces délicieux desserts sans avoir besoin d'allumer le four et laissez les saveurs vous emporter au paradis des desserts. N'hésitez pas à ajouter vos touches personnelles ou vos conseils en fonction de votre expérience en cuisine.

