Le guide ultime des téléviseurs intelligents Android les plus avancés pour 2023

Présentation du guide ultime des téléviseurs intelligents Android les plus avancés pour l'année 2023. Avec une technologie évoluant à un rythme sans précédent, ces 8 étonnants téléviseurs intelligents Android ont capturé l'essence de l'innovation, mélangeant de manière transparente des visuels époustouflants, un son immersif et des fonctionnalités avancées. pour révolutionner votre expérience de divertissement. Que vous soyez un passionné de jeux vidéo, un cinéphile ou que vous recherchiez simplement une mise à niveau intelligente pour votre salon, ces téléviseurs intelligents Android offrent la combinaison parfaite de style, de fonctionnalité et d'innovation. Préparez-vous à plonger dans le futur de la télévision avec ces 8 remarquables téléviseurs intelligents Android pour 2023.

Téléviseur intelligent Android FHD de 4 pouces de la série Hisense A43

Le téléviseur Android intelligent FHD Hisense série A4 de 43 pouces est un téléviseur riche en fonctionnalités qui offre une image nette et colorée. Avec sa résolution haute définition complète et son puissant rétroéclairage LED, vous pouvez profiter de visuels époustouflants. La fréquence de mouvement de 120 garantit une action fluide, ce qui le rend parfait pour les sports, les films et les jeux. Le mode jeu réduit le décalage d'entrée pour une meilleure expérience de jeu, tandis que le mode sport optimise les paramètres pour une expérience de visionnage sportif plus immersive. Le téléviseur offre également une compatibilité avec Alexa et est livré avec Chromecast intégré. Dans l’ensemble, le téléviseur Android intelligent FHD Hisense série A4 de 43 pouces offre un excellent rapport qualité-prix.

Principales caractéristiques:

– Résolution haute définition complète avec écran LCD 1080p

– Motion Rate 120 pour une action rapide

– Mode Jeu pour une expérience de jeu améliorée

– Mode Sports pour un contenu sportif optimisé

– Chromecast intégré pour une diffusion en continu facile

– Compatibilité Alexa pour le contrôle vocal

Spécifications:

- La couleur noire

– Dimension : 7.17Lx37.60Lx23.86H

– Taille : 43 pouces

Avantages:

– Image nette et colorée

– Action fluide avec une fréquence de mouvement de 120

– Expérience de jeu améliorée avec le mode jeu

– Contenu sportif optimisé avec mode sport

– Streaming facile avec Chromecast intégré

– Commande vocale pratique avec compatibilité Alexa

Inconvénients:

– Logiciel TV lent

– Non compatible avec toutes les applications Android

– Temps de réponse lent lors de la mise sous tension et du changement de fonctions

Dans l’ensemble, le téléviseur Android intelligent FHD Hisense série A4 de 43 pouces offre un excellent rapport qualité-prix. Il offre une image nette et colorée, une action fluide avec une fréquence de mouvement de 120 et une expérience de jeu améliorée avec le mode jeu. Le mode sport optimise les paramètres pour la meilleure expérience de visionnage sportif, tandis que le Chromecast intégré permet une diffusion facile. Le téléviseur offre également la compatibilité Alexa pour une commande vocale pratique. Cependant, il convient de noter que le logiciel du téléviseur peut être lent et qu'il peut ne pas être compatible avec toutes les applications Android. De plus, le temps de réponse lors de la mise sous tension et du changement de fonctions peut être lent. Néanmoins, le téléviseur Android intelligent FHD Hisense série A4 de 43 pouces est une option élégante et riche en fonctionnalités pour ceux qui recherchent un téléviseur intelligent abordable.

TCL 32″ Classe 3 Série Full HD 1080p Smart Google TV – 32S356

Le téléviseur intelligent Google TV Full HD 32p TCL 3″ classe 1080 – 32S356 offre une résolution Full HD époustouflante, l'Assistant Google intégré et une large sélection d'applications de streaming. Avec des milliers de films et d'émissions parmi lesquels choisir, organisés juste pour vous, trouver ce que vous voulez regarder n'a jamais été aussi simple. Vous pouvez également diffuser facilement du contenu depuis votre appareil Android ou iOS vers le TCL avec Google TV. Le téléviseur est disponible dans une couleur noire élégante et a des dimensions de 2.90Lx28.80Wx17.20H. Les clients ont évalué ce produit 4.1 étoiles sur 5.

Principales caractéristiques:

– Superbe résolution Full HD

– Assistant Google intégré

– Sélection organisée d’applications de streaming

– Diffusion facile depuis un appareil Android ou iOS

Spécifications :

- La couleur noire

– Dimension : 2.90Lx28.80Lx17.20H

Avantages:

– Qualité d’image nette et claire

– Intégration de Google Assistant

– Streaming facile et rapide

- Prix abordable

Inconvénients:

– Haut-parleurs internes inadéquats

– Des constructions fragiles

– Contrôles matériels limités

Le téléviseur intelligent Google TCL 32S356 offre une résolution Full HD impressionnante et une variété de fonctionnalités, notamment l'intégration de Google Assistant et de nombreuses options de streaming. Il offre une qualité d’image claire et nette, ce qui le rend adapté aux petits espaces comme les chambres ou les cuisines. Cependant, les haut-parleurs internes peuvent ne pas offrir la meilleure expérience sonore et la construction du téléviseur est relativement fragile. De plus, certains utilisateurs peuvent trouver le manque de contrôles matériels gênant. Dans l’ensemble, le TCL 32S356 offre un excellent rapport qualité-prix et constitue un choix solide pour ceux qui recherchent un téléviseur intelligent économique.

Remplacement de la télécommande IR NH800UP RF402A-V14

La télécommande IR de remplacement NH800UP RF402A-V14 est une télécommande compatible pour les téléviseurs LED intelligents Philips Android 4K Ultra HD. Il offre un temps de réponse rapide de 0.3 seconde et peut transmettre jusqu'à une portée de 30 pieds pour un contrôle précis. La télécommande comporte des boutons de raccourci pour un accès rapide aux applications préférées telles que Netflix, VUDU, YouTube et Google Play. Elle n'a pas de commande vocale, mais pour ceux qui n'utilisent pas cette fonctionnalité, elle fonctionne presque aussi bien que la télécommande d'origine. La télécommande est facile à utiliser et ne nécessite aucune programmation ni couplage. Branchez simplement 2 piles AAA et le tour est joué. Il est accompagné d'un retour sans tracas et d'une garantie de qualité de 180 jours.

Principales caractéristiques:

– Compatible avec la télévision Android Philips

– Accédez rapidement aux applications préférées avec les boutons de raccourci

– Temps de réponse rapide de 0.3 seconde

- Transmet jusqu'à 30 pieds de portée pour un contrôle précis

– Aucune programmation ou appairage requis

Spécifications :

- La couleur noire

Avantages:

– Fonctionne presque aussi bien que la télécommande d'origine

– Facile à utiliser, aucune programmation ni couplage requis

– Temps de réponse rapide et longue portée de transmission

– Retour sans tracas et garantie de qualité de 180 jours

Inconvénients:

– N'a pas de commande vocale

– Pas de lumière sur la télécommande pour une utilisation nocturne

La télécommande IR de remplacement NH800UP RF402A-V14 est une alternative fiable et abordable à la télécommande d'origine pour les téléviseurs LED intelligents Philips Android 4K Ultra HD. Avec son temps de réponse rapide, sa longue portée de transmission et ses boutons de raccourci pour un accès rapide aux applications préférées, il offre commodité et facilité d'utilisation. Bien qu’il lui manque une commande vocale et une lumière pour une utilisation nocturne, ces fonctionnalités ne sont peut-être pas essentielles pour tout le monde. Dans l’ensemble, si vous avez besoin d’une télécommande de remplacement qui fonctionne bien et qui est accompagnée d’un retour sans tracas et d’une garantie de qualité, la NH800UP RF402A-V14 mérite d’être envisagée.

